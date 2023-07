Úder v poslední chvíli. Hamilton ukončil Verstappenovu vítěznou šňůru v kvalifikaci

Lewis Hamilton v Mercedesu vybojoval pole position v dramatické kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska formule 1. Lídr šampionátu Max Verstappen z Red Bullu se tak po sérii pěti úspěchů nepostaví na Hungaroringu na pole position.

Hamilton porazil obhájce titulu o pouhé tři tisíciny sekundy. Pro pole position číslo 104 si dojel nejrychlejším časem v samém závěru kvalifikace. Třetí byl Lando Norris v McLarenu, který na svého krajan ztratil jen 85 tisícin.

"Byl to těžký rok a půl. Celou tu dobu jsem jel, co to dalo, ale tady to konečně všechno vyšlo dohromady. Určitě jsme nečekali, že si dojedu pro pole position," řekl s rozechvěním sedminásobný mistr světa, který na podobný úspěch čekal od závodu v Saúdské Arábii v prosinci 2021. Na Hungaroringu bude na prvním místě startovním roštu už po deváté.

Hned první část kvalifikace přinesla senzaci. Loňský držitele pole position George Russel se nedokázal dostat do první patnáctky. Hamiltonův týmový kolega do závodu odstartuje až z desáté řady. Tak vzadu ve Velké ceně Maďarska ještě nikdy ve své kariéře na roštu nestál.

Druhá fáze se stala osudná pro Carlose Sainze juniora, který se svým Ferrari o pouhé dvě tisíciny sekundy prohrál boj o desáté místo. Naopak s 13. místem mohl být spokojený Danile Ricciardo, který na Hungaroringu absolvoval svoji první kvalifikaci v týmu AlphaTauri, v němž nahradil nováčka Nycka de Vriese.

Velká cena Maďarska startuje v neděli v 15:00 našeho času. V předvečer závodu organizátoři prodloužili kontrakt o konání závodu s vedením šampionátu o dalších pět let.

Výsledky: