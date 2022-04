Den, kdy Senna vstoupil v Estorilu do dějin formule 1, má nyní i své umělecké dílo

21. dubna 1985 se Ayrton Senna vítězstvím v deštivé Velké ceně Portugalska definitivně vepsal do historie formule 1. Slavný moment nyní připomíná umělecký artefakt českého start-upu Automobilist.

"Kde to všechno začalo" - Automobilist | Foto: Automobilist

Před sedmatřiceti lety talentovaný Brazilec ve své teprve šestnácté Grand Prix ukázal celému světu, že je mistrem závodění v dešti.

Na okruhu v Estorilu své soupeře doslova deklasoval. Od startu z pole position závodu jasně vládl a po 67 odjetých kolech zbyl jeden jediný pilot, kterého nepředjel o celé kolo. Druhému Michelu Alboretovi s Ferrari ovšem nadělil více než minutu.

Tento legendární závod má nyní i svůj umělecký otisk v podobě exkluzivního fine art printu, jak toto dílo český start-up Automobilist nazývá. Jmenuje se symbolicky "Kde to všechno začalo".

Výjimečný talent s revolučním přístupem

Když měl Pavel Turek, výkonný ředitel společnosti a známý formulový expert, při středeční vernisáži v pražském obchodním centru Palladium popsat, co se mu vybaví při vyslovení jména Ayrton Senna, chvíli se zamýšlel.

"Talent od Boha. Rychlost na jedno kolo. Dobročinnost. Umění jezdit na mokru. Aura a schopnost fascinovat lidi. A potom obrovská tragédie, kterou nikdo nechtěl," postupně vyjmenovával, co vše se mu při vzpomínce na legendárního Brazilce vybavilo.

Čím si Senna získal tolik fanoušků? "Bylo to jeho osobností a charakterem, schopností komunikovat a empatií. Na druhou stranu se vyznačoval velkým sobectvím a průbojností," míní Turek.

Senna se podle něj odlišoval výjimečným talentem a odlišným přístupem k závodění. "Ten byl v té době poměrně revoluční. Měl jasnou vizi, čeho chtěl dosáhnout. K jeho slávě možná přispělo i to, že uměl všechno dobře komunikovat, čímž si vytvářel obrovskou základnu fanoušků. Uměl také svůj talent přetavit ve výsledky," připomněl výkonný ředitel Automobilistu.

Umění detailu a silného příběhu

Společnost spolupracovala s Institutem Ayrtona Senny přes McLaren. Tentokrát ale dostala přímou nabídku. A tak vznikla připomínka oné deštivé portugalské neděle.

"Je to jeden z nejznámějších momentů jeho kariéry, kdy rok po debutu ve formuli 1 dokázal poprvé vyhrát. Byl to velký závod, v němž dominoval s vozem, který nebyl úplně na špici. S Lotusem jezdil tři sezony a vyhrál celkem šest Velkých cen," připomněl Turek začátky kariéry jedné z největších legend historie F1, která do Lotusu přišla v roce 1985 po debutové sezoně za volantem monopostu Toleman.

Start-up Automobilist se vedle fine art printů, tedy uměleckých děl, která s neuvěřitelnou mírou přesnosti a detailů oživují klíčové okamžiky z historie i současnosti motorsportu, zabývá také plakáty a začal se věnovat i virtuální umělecké tvorbě známé pod zkratkou NFT.

"Základem našich děl, zejména fine artů, jsou příběhy. Vždy se zaměříme na jeden konkrétní moment, který nebyl nebo z technických důvodů nemohl být tehdy zachycen. Naši fanoušci a sběratelé si cení hlavně míry detailu, kterou opíráme o studium historických pramenů. Třeba na obrazu se Sennovým triumfem v Estorilu je v pozadí vidět vůz McLarenu, který dostal hodiny. Musíme ale postupovat opatrně, protože značky nechtějí vidět své vozy v negativním světle," vysvětlil Turek.

Ve formuli 1 jako doma

"Námět musí být vizuálně atraktivní a zároveň vždycky zobrazit daný moment. A také musí být proveditelný z komerčního hlediska," dodal.

Automobilist si už dokázal vytvořit v závodním světě dobré jméno, spolupracuje například téměř se všemi stájemi formule 1. Ale to není jen tak. S každým týmem - ať je to Aston Martin, Mercedes, McLaren či Williams - si zástupci start-upu na začátku sezony sednou a vytvářejí plán.

"Díváme se na to, co od sezony očekávají, ať už sportovně nebo nějakým výjimečným momentem. Některé týmy dělají zvláštní zbarvení vozů pro jednu Grand Prix, takže pak mají auto vyobrazené v jiném designu na určitý závod. Nebo je to oslava výročí či domácí Velké ceny," popsal šéf společnosti Automobilist.

Podle toho pak vzniká plán a následně návrhy jednotlivých produktů. "Musí vyprávět nějaký příběh, který je pro ně důležitý, protože týmy pak naše produkty používají pro marketing a komunikaci," připomněl Turek.