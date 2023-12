60 let McLarenu. Jeho vozy v F1 pilotovaly legendy jako Hunt, Lauda, Prost či Senna

Historie McLarenu se píše od roku 1963. Tehdy se naplnily ambice Novozélanďana Bruce McLarena stavět a závodit s vlastními vozy. To vedlo k založení společnosti Bruce McLaren Motor Racing Ltd. Po důkladné přípravě absolvoval tým McLaren svoji první Velkou cenu F1 v sezoně 1966, za volantem byl samozřejmě sám zakladatel. Nikdo nemohl tušit, že do seriálu vstoupila stáj, kterou v množství získaných titulů dosud porazilo jen Ferrari a v počtu triumfů v Poháru konstruktérů pouze Ferrari a Williams.