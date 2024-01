Macíka motivovala k triumfu na Rallye Dakar manželka. Už by mu neuvařila

Martin Macík mladší proměnil svůj dvanáctý start na Rallye Dakar ve vysněný triumf. Tak si k životnímu úspěchu jeho posádka dojela.

"Náš kamion Čenda fungoval výborně. Tým fungoval výborně, posádka jakž tak. Feri (navigátor František Tomášek) se občas ztratil, já jsem udělal pár pneumatik. A to byl vlastně jediný důvod, proč jsme vylézali ven z auta. Neměli jsme jediný technický problém," prohlásil čerstvý dakarský vítěz o své posádce, jejímž třetím členem byl mechanik David Švanda.

"Nebyl to vůbec snadný Dakar. Myslím si ale, že letos jsme měli spoustu štěstí. A to je na Dakaru důležité každý rok minimálně z 50 procent. Letos stálo na naší straně," dodal jezdec Iveca v barvách rodinného týmu MM Technology.

Triumf měl Macík tak trochu "nařízený" z domova od manželky. "Žena, která permanentně vedle mě stála, vařila mi. Pamatuju si doteď její slova: ´Jestli tenhle ten Dakar nevyhraješ, lásko, tak už ti v životě neuvařím.´ Takže, teď mi bude vařit každej den," prohodil vítěz se smíchem.

Ještě mnohem déle něž pilot čekal na své první dakarské vítězství šéf týmu, Martin Macík senior zvaný "Kocour". "V týmu jsou lidé, kteří na tom dělají více než dvacet let. Je tu Kocour, který za tu dobu ztratil všechny vlasy. My jako posádka jsme to udělali pro ně. Chtěl bych poděkovat úplně všem v týmu," nešetřil 34letý závodník slovy chvály.