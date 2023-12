Analogový vlk samotář se v Tatře znovu chystá na osamělou cestu do Dakaru

Tomáš Tomeček se po roce vrátí do své milované Afriky. Už popáté bude jen on sám řídit kamion Tatra na náročné rallye s cílem v senegalském Dakaru.

Afrika je jeho velká láska. Proto se Tomáš Tomeček tak rád vrací do saharských dun.

Vzhledem k tomu, že se po letech kříží termín "pravého Dakaru" s Rallye Dakar v Saúdské Arábii, zvolil 53letý jezdec opět Africa Eco Race.

Na tradiční trati k Růžovému jezeru usedne olomoucký rodák do milované Tatry 815.

Vzhledem ke své konzervativní povaze jde o analogový produkční model odpovídající spíš "devadesátkám" než kamionům třetí dekády 21. století napěchovaným elektronikou.

"Naše Tatra je vyrobena v roce 2005, je nadčasové koncepce i konstrukce. Myslím si, že současná technika po 15 letech už asi jezdit nebude," řekl Tomeček o voze, s nímž na AER nasbíral už řadu vavřínů.

K několika změnám ale přece jen před dalším startem došlo. Vůz obdržel novou plachtu a má také čerstvě nalakované exponované díly, jako jsou poklice, bočnice a vnější rám.

Co je ještě pozoruhodnější, Tomeček bude sám sobě navigátorem i mechanikem. Popáté za sebou totiž pojede do Dakaru v kabině trucku sám.

"Závodění pojímáme jako zkoušku stroje a jezdce, co vydrží a jak efektivně spolu co nejrychleji dojedou do cíle. Soutěž s cílem v Dakaru bereme jako maratonskou záležitost, kde rozhodují zkušenosti a rozum," podotkl.

"A samozřejmě i štěstí, ne jízda vabank. Ostatně, ani zakladatel afrického soutěžení Thierry Sabine neplánoval týmy s 50 mechaniky," dodal mnohonásobný účastník a vítěz Rallye Paříž - Dakar, Rallye Dakar a Africa Eco Race.

Vedle soutěžního kamionu a asistenčního vozu nasadí Tomečkův tým už tradičně dvě sběrné Tatry, upravené jako pouštní odtahovky, které pořadatelé využívají pro pomoc závodníkům v nouzi.

V jednom z nich bude po boku Leopolda Paďoura sbírat zkušenosti teprve osmnáctiletý Metoděj Tomeček.

Syna šéfa týmu čeká africká premiéra, ale s technikou už zkušenosti má. "Mety se na dílně pohybuje od pěti či šesti let. Dávno už tam má svůj vercajk," vysvětlil hrdý otec.

"Všechno o našem týmu sleduje v médiích a vlastně jsme jen čekali, až bude mít 18 let a bude moci vyrazit s námi," usmál se.

Tomeček se Africa Eco Race účastní pravidelně od roku 2011. Nebyl nadšený, když závod opustil tradiční lednový termín, pak se kvůli pandemickým opatřením několikrát nekonal vůbec. Po loňském experimentu v říjnu se nyní soutěž vrátí na původní místa v kalendáři.

"Jsme rádi, že se Africa Eco Race vrátila do ledna. Bereme to jako restart závodu, definitivní po covidu," uvedl se Anthony Schlesser, zástupce organizátora soutěže.

"Máme přihlášenou stovku závodníků na motocyklech, okolo 50 bugin a automobilů a také šest kamionů včetně Tomáše Tomečka a týmu Aada van Velsena z Nizozemska ve voze Ginaf," vypočítal Schlesser.

"Jsem rád, že se AER v Maroku dostane do míst, kde se deset let nepohyboval. A na severovýchodě Mauritánie jsme závodili naposledy v roce 2016," dodal syn slavného závodníka, konstruktéra a zakladatele Africa Eco Race Jean-Luise Schlessera.

Slavnostní start patnáctého ročníku AER bude 30. prosince v Monaku, cíl je po absolvování 12 etap naplánován na 14. ledna v Dakaru.