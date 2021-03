Video: V soutěži v Arábii šlo o život. Engeho jízda skončila skokem z duny

Jen několik týdnů po skončení Rallye Dakar se Tomáš Enge vrátil do Saúdské Arábie. Na soutěži Sharqiya International Baja jel poprvé s novým navigátorem. Zkušený Ital Rudy Briani se po boku expilota formule 1 nenudil, zažil s ním nejeden skok.

V Saúdské Arábii jsou dálkové soutěže populární. Po Dakaru zde koncem minulého týdne začal i Světový pohár v cross country rallye. Do něho nastoupil také relativní nováček ve světě dálkových soutěží Enge.

S čerstvě nabitými zkušenostmi pomáhal v dílnách v Roudnici nad Labem při vývoji speciálu Can-Am. "Hned po Dakaru se zapracovalo na podvozku, brzdách, tlumičích. Máme za sebou testování na všech možných površích," uvedl liberecký rodák. "Komfort jízdy je prostě někde jinde, což je strašně důležité. Existuje totiž přímá úměra mezi komfortem, bezpečím a rychlostí."

Další zkušenosti nabíral na Sharqiya International Baja, která byla ovšem proti původním předpokladům výrazně zkrácena. Rallye se měla původně skládat z úvodního prologu a dvou etap s více než 200 km dlouhými erzetami.

Odjel se prolog, pak se ovšem do věci vložilo počasí v podobě písečné bouře a první etapa byla zrušena. Do následujícího dne účastníci odstartovali, jenže soutěž po zhruba 80 kilometrech pro dvojici Enge - Briani předčasně skončila.

"Začali jsme s Rudym docela dobře, hezky se nám jelo. Pak ovšem přišla jedna duna a skok, po kterém se auto stalo neschopným závodění. Nakonec jsme Can-Am DV50 opravili, dojeli do bivaku a chystáme se na testování," potvrdil Enge v cíli. "Opět se ukázalo, že zkušeností není v poušti nikdy dost. Na druhou stranu chybami se člověk učí a někam ho posouvají."

Mnohem hůře než česko-italská posádka dopadl domácí čtyřkolkář Darej Rijád Al Šammarí, který svoji havárii nepřežil. Poté, co otočili Toyotu na střechu, skončili v nemocnici zkušený domácí pilot Jazíd Al Rajhí i jeho britský navigátor Michael Orr.

Celkovým vítězem soutěže se stal Jásir Séidan v Mini, druhý skončil český pilot Miroslav Zapletal za volantem Fordu. "Trať byla krásná, otevřená, sem tam duny, no prostě přesně to, co se mně a Mirkovi líbí," glosoval soutěž Zapletalův slovenský navigátor Marek Sýkora.