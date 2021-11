Šílený nápad zopakuje. Klymčiw na Dakar opět vyrazí se škodovkou pro šťavnaté zážitky

Už na šestý start na Rallye Dakar se chystá Ondřej Klymčiw, který v lednu usedne stejně jako letos za volant vozu Škoda 130 LR a představí se ve speciální kategorii Klasik.

Bývalý úspěšný motocyklista, jenž měl ale na slavné soutěži dvakrát velmi vážný pád, chce po sbírání zkušeností v předešlém ročníku útočit na nejvyšší pozice. Pomoct mu k tomu má i výrazně vylepšený vůz.

"Zkušenosti z motorky byly dobré i špatné, se škodovkou to bylo šťavnaté. Zážitky byly intenzivní a v řadě případů nepopsatelné. Už v cílové rovince jsem ale věděl, že se vrátíme i v roce 2022," řekl Klymčiw na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Premiérový start se škodovkou i s odstupem času považuje za šílený. "Byl to šílený nápad. Každopádně nebudu lhát, že jsem pyšný a hrdý, že jsem první Čech, který škodovku vzal na Dakar. A viděl jsem cíl i jsem vyhrál etapu," poukázal na dílčí úspěch.

Nakonec při historické premiéře kategorie, která má pravidla podobná jako jízda pravidelnosti a musí se ve stanovený čas projíždět danými body na trati, obsadil 19. místo. "Musím ale autu dát obrovský respekt, že to vydrželo. Trpělo. Neustále jsme ho museli stavět tak, aby přežilo další den," přiznal Klymčiw.

V nadcházejícím ročníku se ale představí s výrazně upraveným vozem. Změnil barvu, když bílou nahradila černá, důležitější jsou ale technické změny. Na první pohled každého upoutají velká kola, nové jsou tlumiče nebo brzdy.

"Chceme bojovat o nejvyšší příčky a udělali jsme vše pro to, aby mohlo konkurovat velkým autům s pohonem 4×4. Pořád je to LS, ale těch změn je opravdu hodně," řekl Klymčiw. "Je to naprostý unikát, nic si na to nekoupíte na internetu," podotkl. Vozy kategorie Klasik musejí splňovat homologace z minulosti, podle Klymčiwa ale organizátoři povolují velký počet změn. Hlavně s ohledem na zvýšení bezpečnosti.

Letos v lednu byl Klymčiwovým navigátorem další bývalý motocyklista Petr Vlček, tentokrát vedle něj usedne Tomáš Böhm. "Už loni mi dalo velkou práci, abych Petra přemluvil. Z pracovních důvodů už nechtěl a už tehdy mi řekl, že v roce 2022 nepojede. Nakonec jsme se dohodli na spolupráci s Tomášem, který s námi byl na posledním Dakaru jako mechanik. I když se původně chystal, že na Dakar pojede sám v kategorii Klasik," řekl Klymčiw.