Saúdská Arábie bude mít na Dakaru poprvé dvě ženy i jezdce v českém týmu

Na Rallye Dakar v Saúdské Arábii budou poprvé startovat dvě domácí jezdkyně. Domácí pilot Sálih Saíf usedne do buginy týmu Buggyra.

Třiatřicetiletá Saúdka Mašail Ubajdánová a stejně stará Danía Akílová se představí v kategorii bugin. Ženy v Saúdské Arábii měly až do roku 2018 zákaz řídit automobily.

"Jet tuhle slavnou soutěž v naší zemi je splněný sen. Fandí mi hodně lidí, kteří říkají, že inspiruji ostatní tím, co dělám. Když jsem skončila sedmá v nejtěžším dílu Světového poháru Cross Country Bajas mezi soupeři, kteří se tomuhle sportu věnují přes 15 let, věděla jsem, že na to mám. Brzy jsem zjistila, že svými výsledky odemykám dveře a bourám bariéry," citovala agentura Reuters Ubajdánovou.

Akílová se úspěšně vrátila k motorsportu po předloňské vážné nehodě v soutěži v Bahrajnu, při které si zlomila pánev. Letos ovládla Světový pohár vytrvalostních soutěží ve třídě buggy.

"Dakar musíte respektovat. Je to nejdelší rallye v kalendáři a Saúdská Arábie je neuvěřitelné místo. Můžete ujet 200 kilometrů a krajina, terén i počasí se změní třikrát nebo čtyřikrát," uvedla.

Jejich krajan Saíf se s týmem Buggyra ZM Racing domluvil tři týdny před startem legendární soutěže. Nastoupí v kategorii lehkých prototypů, v níž doplní Josefa Macháčka. Vedle toho Buggyra nasadí dva kamiony Tatra. Jeden bude řídit Chilan Ignacio Casale a druhý Téo Calvet z Francie.

"V Saúdské Arábii se stává Dakar tak trochu modlou. Na evropské poměry velmi dlouhé testování v regionu pochopitelně neušlo médiím ani konkurenci," uvedl ředitel týmové komunikace Jan Kalivoda.

Buggyra se navíc nedávno představila na místní Rallye Hail, kde se na spolupráci s novým členem dohodla. "Budeme sice obhajovat na Dakaru vítězství, nicméně úspěch není v jednotlivci, ale v dobré týmové strategii. Sálih loni vyhrál etapu a zná místní prostředí nejlépe. Hlavní roli sehrál fakt, že všichni máme jeden cíl - vyhrávat," řekl šéf týmu Martin Koloc s tím, že se na zrodu spolupráce podílel i trojnásobný dakarský vítěz Násir Attíja z Kataru.

Saífa čeká třetí start na věhlasné rallye, jeho maximem je dvanácté místo z loňska. "Stal jsem se součástí ambiciózního týmu, který v lednu Dakar vyhrál, což hovoří za všechny komentáře, a co je nejdůležitější, hodlá vyhrávat i nadále. Velký dojem na mě udělalo fungování Buggyry na Hail rallye. Věřím, že s Josefem vytvoříme velmi silný tým," dodal Saíf.