Mladičká Kolocová ve své první rallye zazářila, Calvet byl mezi kamiony třetí

Sedmnáctiletá Aliyyah Kolocová uspěla na Hail Interational Rallye. Při své premiéře v dálkové soutěži vyhrála v celkovém hodnocení národní pohár a v kategorii bugin T3 by její čas stačil na třetí místo v pořadí Světového poháru. Další nováček v terénu Téo Calvet vybojoval v rámci přípravy na lednovou Rallye Dakar třetí místo v hodnocení kamionů.

Aliyyah Kolocová nezaznamenala jediný rodinný úspěch. Její dvojče Yasmeen přes technické problémy v první a ve třetí etapě dojela ve třídě T3 na třetím místě.

Lepší ze sourozenecké dvojice navigoval zkušený kopilot Xavier Panseri. "Věděl jsem, že budu navigovat sedmnáctiletou holku bez větších rallyových zkušeností, ale výsledek absolutně předčil veškerá má očekávání," rozplýval se Francouz.

"Když jsme vyhráli první etapu, neměl jsem na to co říct. Umí skvěle naslouchat a všechny rady do puntíku převádět do praxe, nikdy se nevzdá, je to pravá bojovnice. Ví naprosto přesně, kdy dát plný plyn a kdy naopak zvolnit. Celkovým výsledkem jsem příjemně šokován, díky celému týmu za fantastický zážitek a atmosféru. Případné společné účasti na Dakaru 2023 se vůbec nebojím," dodal padesátiletý spolujezdec.

Šampión Francie a úspěšný účastník okruhového ME tahačů Calvet ukázal, že je schopný vyměnit asfalt za písek. "Výborný výkon, Téo zvládl svou premiéru na jedničku. Ignacio bude mít na Dakaru dobrého parťáka," zhodnotil šéf týmu Martin Koloc, který při premiéře usadil po bok mladého Francouze mnohonásobného vítěze Rallye Dakar Josefa Kalinu.

"Má závodění v krvi, na to, že je mu jedenadvacet, si rozumí s pro něj doposud nepříliš poznaným autem. Jasně, Dakar je podstatně těžší soutěž, ale už teď má na víc, než se jenom zúčastnit," potvrdit legendární navigátor.

S názorem slavného veterána souhlasí i jeho dočasný svěřenec. "Moc mě to bavilo, cítil jsem podporu celého týmu, pochválil mě dokonce i táta. Nicméně jedu se na Dakar učit a moc se těším," potvrdil Calvet.

V Saúdské Arábii závodil i další účastník Dakaru, veterán Josef Macháček. Ten ale místo na výsledek jel s cílem co nejvíce otestovat buggy Can-Am.

"Pepovy kvality jsou všem velmi známy, opravdu jsme ho nemuseli na rozdíl od holek a Téa zkoušet. Dvě etapy rovnající se polovině závodů na test techniky úplně stačily. Pepa by samozřejmě rád dále závodil, ale rozhodli jsme se šetřit jeho tělesnou schránku. Na Dakar 2022 jsme připraveni," prohlásil šéfkonstruktér Buggyry David Vršecký.