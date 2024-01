Macík na Dakaru vládne kamionům pevnou rukou, Prokop se posunul na šesté místo

Po dni odpočinku pokračovala Rallye Dakar 2024 sedmou etapou z Rijádu do Davadmí o délce 873 kilometrů, z nichž bylo 483 měřených.

Martin Macík mladší v Ivecu pokračuje v kralování v kategorii kamionů. Zajel dnes nejlepší čas a vyhrál tak v tomto ročníku už čtvrtou etapu.

Český jezdec porazil o 39 sekund Nizozemce Mitchela van den Brinka s Ivecem, poté, co v cíli dostal 90sekundovou penalizaci. Neoficiálně na třetím místě je Aleš Loprais ve voze Praga. Macíkův celkový náskok na něj přesáhl hodinu a půl. Naproti tomu Loprais má vůči Van den Brinkovi k dobru už jen necelou čtvrthodinu.

Martin Prokop ve Fordu se sice potýkal s problémy s motorem, ale v celkovém pořadí se posunul na šesté místo. V etapě byl v hodnocení elitní třídy Ultimate dvanáctý.

"Etapa byla extrémně dlouhá a dala od samého začátku zabrat jak terénem, tak navigací. Bohužel Shrek (Ford) dnes přesně v půlce etapy zazlobil, když začal škytat a odpojovat motor. Nevěděli jsme, co se dělo, a pokoušeli jsme se přepínat režimy, odpojit přímé vstřikování. Mohli jsme pokračovat jen velmi pomalu a sotva jsme se dostali přes duny. V neutralizaci jsme celé auto resetovali a začalo to fungovat o něco lépe, takže jsem rád, že jsme sem dnes Shreka dovezli," uvedl jezdec Orlen Jipocar Teamu.

V kategorii automobilů dál vede Španěl Carlos Sainz, ale vítěz sedmé etapy Sébastian Loeb z Francie se k němu po letošním třetím dílčím triumfu přiblížil na rovných 19 minut. Prokopovi k posunu pomohla smůla dosud druhého Švéda Mattiase Ekströma, který kvůli poškozenému závěsu kol nabral více než tříhodinovou ztrátu.

Martin Michek byl v hodnocení motocyklů desátý a vrátil se tak do průběžné top 10. Pomohl mu k tomu i čtvrthodinový trest pro Portugalce Ruie Goncalvese.

"Stálo to zase hodně sil a hodně psychiky. Jsem rád, že se stav mé ruky zlepšil, lépe drží. Ale na čtyřicátém kilometru jsem měl pád, málem jsem narazil do větších kamenů. Jsem trochu podrbaný, pocuchaný. Ruka ale vydržela, byla v pohodě. Potřebujeme teď hlavně štěstí a trochu pohody, aby se nám to vyvedlo a dojeli jsme do cíle. Už nám zbývá pět dní," uvedl závodník stáje Orion - Moto Racing Group.

Problémy měl druhý nejlepší český motocyklista Milan Engel, který v úvodu nabral ztrátu kvůli prasklé rozetě. Pokračování v soutěži mu umožnil Jaromír Romančík, jenž mu poskytl kolo z vlastního stroje. Zdržení nakonec pro Engela znamenalo jen mírný pokles na 22. místo.

Lídrem mezi motocyklisty zůstal Američan Ricky Brabec, ale jeho náskok na Rosse Branche z Botswany se zmenšil na pouhou sekundu. Nejrychlejším motocyklistou na úvod druhé poloviny slavné soutěže byl letos rovněž potřetí José Ignacio Cornejo z Chile a posunul se na celkové třetí místo.

Pořadatelé dnes diskvalifikovali vedoucího jezdce třídy T3 lehkých prototypů Eryka Goczala za použití nepovoleného dílu na jeho soutěžním voze Taurus T3 Max.Polák byl přitom tak rychlý, že se dostal do nejlepší desítky absolutního pořadí dvoustopých vozidel.

Aktualizujeme…