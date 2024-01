Macík to dokázal, vyhrál Rallye Dakar. Prokop vylepšil české maximum v autech

46. ročník Rallye Dakar skončil dvanáctou etapu. Ta nabídla 153 km posledního měřeného úseku se startem a cílem v přístavním městě Janbu.

Martin Macík v kamionu Iveco zvítězil ve 46. ročníku Rallye Dakar. Pilot týmu MM Technology porazil o více než 114 minut vítěze dnešní etapy Aleše Lopraise ve voze Praga.

Oba si tak vytvořili svá maxima. Zatím posledním českým vítězem byl Josef Macháček, který v barvách týmu Buggyra ZM Racing ovládl v roce 2021 hodnocení třídy T3 - Lehké prototypy.

V kamionech z Čechů naposledy vládl Karel Loprais, který soutěž vyhrál celkem šestkrát.

"Bylo to úžasné, projeli jsme cílem a chvilku jsem hledal slova. Po 23 letech, co se táta rozhodl jet na Dakar, tak jsme vyhráli. Děkujeme všem lidem v týmu, sponzorům i fanouškům, kteří za námi stáli. Dokázali jsme to, jsme vítězové," radoval se Macík.

"V první řadě chci poděkovat celému týmu za jeho skvělou práci. Pro mě to byl po loňském Dakaru náročný návrat a jsem rád, že jsme to s posádkou a celým týmem zvládli. Přál jsem si víc, ale lépe to nešlo. Jsem vděčný za to, jak to je, a děkuju všem," prohlásil v cíli Loprais.

Za Alešem Lopraisem dnes skončil na druhém místě Jaroslav Valtr v Tatře Phoenix týmu Buggyra ZM Racing, Macík byl čtvrtý.

Martin Prokop se postaral o nejlepší český výsledek v kategorii automobilů v historii Dakaru. Pátou pozicí o jedno místo vylepšil své výsledky z loňského roku a ročníku 2019.

Triumf v cíli slavil Carlos Sainz, který se tak postaral o vítězné dakarské loučení hybridu Audi. Španěl o více než 80 minut porazil druhého Guillaume de Meviuse v Toyotě. Třetí - i přes včerejší technické problémy - skončil devítinásobný světový mistr světa v rallye Sébastien Loeb ve voze Prodrive.

Prokop na vítěze ztratil v celkovém součtu 2 hodiny a 16 minut, dnes mu patřila 18. pozice.

V kategorii motocyklů vyrovnal Martin Michek desátým místem svůj nejlepší výsledek z roku 2021. Loňské pořadí si vylepšil o jednu pozici. 35letý závodník podruhé dorovnal 26 let starý český rekord Stanislava Zlocha.

Dnešní etapu vyhrál obhájce triumfu Kevin Benavides s KTM, Michek v ní byl devatenáctý. O příčku před ním dnes skončil jeho týmový kolega ze stáje Orion - Moto Racing Group Dušan Drdaj.

Michek celkově zaostal o 2:48 hodiny za vítězným Ricky Brabcem. Američan vybojoval Hondě první dakarský triumf od sezony 2021 a celkově osmý.

Vítězové dalších kategorií:

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 2:05:14.

Challenger (buggy): 1. Gutiérrezová Herrerová, Moreno Huete (Šp./Taurus) 53:59:47.

SSV (buggy): 1. De Soultrait, Bonnet (Fr./Polaris) 56:37:43.

Klasik: 1. Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser)