Je tu jubilejní Dakar. Závodníky čeká nejtěžší trať po přesunu do Saúdské Arábie

Úvodním 13 kilometrů dlouhým prologem na Silvestra odstartuje 45. ročník Rallye Dakar. Počtvrté se uskuteční v Saúdské Arábii a podle organizátorů by tentokrát měla na jezdce čekat nejnáročnější trať.

V druhé polovině rallye je zavede i do čtvrté největší pouště na světě Rub al-Chálí, známé jako Pustá končina. Proti minulým ročníkům je program o dvě etapy bohatší.

Soutěž odstartuje v sobotu na břehu Rudého moře v takzvaném Sea Campu asi 200 kilometrů od Džiddy. Cíl je naplánovaný na 15. ledna na opačné straně Arabského poloostrova ve městě Dammám u Perského zálivu.

Mezi motocyklisty obhajuje vítězství Brit Sam Sunderland, mezi automobily Násir Attíja z Kataru. Na startu nechybějí ani rallyové legendy Sébastien Loeb z Francie nebo Španěl Carlos Sainz.

Na startu bude tradičně i početná skupina českých jezdců a posádek, kteří se představí ve všech kategoriích. Jedničkou mezi motocyklisty by měl být Martin Michek, jenž by rád atakoval umístění v elitní desítce a vylepšil tak své maximum. Podobné sny má i v kategorii automobilů Martin Prokop, jenž dojel v roce 2019 šestý.

"Pětka je něco, co nás trápí. To, kam bychom se chtěli dostat. Určitě bychom chtěli být v desítce. Věřím, že i přes řadu továrních aut tam patříme. I poté, co se nám poslední Dakar nepovedl, tak jsme dostali startovní číslo 210, takže je vidět, že s námi počítá a věří nám i pořadatel. Uvědomujeme si ale, že si to musíme zasloužit, a uděláme vše, aby se to povedlo," řekl Prokop.

Podobně je na tom i Michek, kterému se také poslední Dakar výsledkově příliš nevydařil. "Jsem nohama na zemi. Chtěl bych překonat sám sebe, ale vím, že to bude těžké. Sen to ale je. Nejedeme proti jednomu týmu, jak to měly například kamiony s Kamazem. U nás je sedm továrních týmů a všechny mají tři čtyři jezdce. Kdybych byl mezi patnáctým a dvacátým místem, bylo by to fajn," uvedl Michek.

Mezi čtyřkolkami se bude snažit navázat na čtvrté místo z minulého ročníku Zdeněk Tůma. S buginou v kategorii lehkých prototypů se nakonec představí i zkušený Josef Macháček, který oproti původním plánům nahradil v týmu Buggyry zraněnou Yasmeen Kolocovou.

Tradičně početné české zastoupení bude mít kategorie kamionů, ve které budou chybět ruské Kamazy, a řada posádek má tak vysoké ambice. Kamaz totiž v minulých letech opanoval přední pozice, jeho piloti ovládli posledních šest ročníků rallye a osmnáct od roku 2000.

"Příležitost získat výborný výsledek je určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i chvilku vynechali. Myslím si, že závod bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější. Na špici se to může pěkně střídat," uvedl Aleš Loprais, jehož maximem je třetí místo z roku 2007.

Na předních pozicích se ale chtějí pohybovat i Martin Macík nebo Jaroslav Valtr starší a Martin Šoltys. "Důležitá bude klidná hlava a rozumná, vyrovnaná jízda v solidním tempu - od samého začátku," podotkl Macík.