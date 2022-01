Loprais s Pragou je na Dakaru čtvrtý za triem Kamazů, posunul se i Prokop

Rallye Dakar pokračovala po volném dni sedmou etapou. Na cestě z hlavního saúdskoarabského města Rijádu do Davadmí čekalo na jezdce 402 měřených kilometrů.

Aleš Loprais v kamionu Praga zajel v neděli sedmý čas a průběžně se posunul na čtvrté místo za trojici pilotů Kamazu. Celkově vede Rus Dmitrij Sotnikov, etapu ovládl jeho krajan Antonu Šibalov, Martin Macík v ní byl osmý.

Martin Prokop ve Fordu se posunul v celkovém hodnocení na osmé místo. I když jihlavský pilot zajel patnáctý čas, pomohly mu technické problémy továrního pilota Toyoty Giniela de Villierse, který opravou ztratil více než hodinu.

V čele zůstává Jihoafričanův týmový kolega Násir Attíja z Kataru. Z jeho náskoku devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb ukrojil necelých pět a půl minuty, ale pilot Toyoty má před Francouzem stále k dobru 45 minut.

Nejlepším českým motocyklistou se po problémech Martina Michka stal Jan Brabec, který byl v neděli osmnáctý a celkově se drží na 21. pozici. Etapu poprvé v kariéře vyhrál Chilan José "Nacho" Cornejo v sedle Hondy.

Prokop výkon navigátora Viktora Chytky: "Začíná druhý týden a už to bolelo. Bylo to navigačně těžké. Viktor dnes odvedl super práci."

"Samozřejmě, že to nebylo úplně čisté. Některé (kontrolní) body jsme hledali, trošku jsme se tam v prachu zamotali. Na konci jsme museli zpomalit kvůli prachu za Násirem (Attíjou). Nevím, jak jsme dopadli, ale dnes to bude mít těžké každý. Dostali jsme zabrat a myslím si, že druhý týden bude opravdový, jako loni," dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Michek měl etapu dobře rozjetou a jednu chvíli byl dokonce v první desítce průběžného pořadí. Jenže patnáct kilometrů před koncem přišel velký problém.

"Musel jsem zastavit. Stavil se u mě také Milan Engel, podíval se na to a doladili jsme to. Potom jsem vyjel. Snažil jsem se přijít na to, co to bude, asi to opravdu bude zadní čerpadlo. Stál jsem tam dlouho. Je to škoda, jinak bych se mohl dostat do nejlepší desítky," řekl jezdec týmu Orion-Moto Racing Group, který vypadl z první dvacítky celkové klasifikace.

Do čela hodnocení motocyklistů se vyšvihl Francouz Adrien van Beveren na Yamaze, který vede před dvojicí továrních jezdců KTM Matthiasem Walknerem a Kevinem Benavidesem. Brabec na van Beverena ztrácí přes 97 minut, Michek na 23. příčce za svým krajanem zaostává o pět minut.

Van Beveren v neděli na desátém místě zaostal za Cornejem o více než 12 minut, ale stačilo mu to k předstižení dosavadního lídra Sama Sunderlanda. Brit nabral téměř 26 minut ztráty a celkově se propadl až za dvojici závodníků v barvách KTM.

Jezdec týmu GasGas Daniel Sanders, který letos vyhrál dvě etapy a celkově se držel na třetí pozici, měl při cestě na start nedělního rychlostní testu havárii. Australan si poranil pravé rameno , skončil v nemocnici a v soutěži tak musel skončit.

Aktualizujeme…