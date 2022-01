"Bylo to hodně nebezpečné." Macháčka na Dakaru vyděsil styl jízdy ruských Kamazů

Severovýchod USA se potýká již s druhou velkou sněhovou bouří v tomto týdnu. Silné sněžení od metropole Washingtonu po stát Maine komplikuje pozemní i leteckou dopravu, řada školských okrsků zrušila prezenční výuku a uzavřely se i federální úřady. Na pobřeží Nové Anglie napadlo v noci na dnešek až 30 centimetrů sněhu. Na středovýchodě USA, odkud bouře přišla, pak klesly teploty až k minus 17 stupňům Celsia.

V některých částech států Kentucky, Virginie, Pensylvánie, New York a Maryland napadlo 15 až 20 centimetrů sněhu, v pobřežních oblastech i o deset centimetrů více. Místní úřady varují obyvatele, aby pokud možno nevyjížděli ven.

Letiště v oblasti kvůli počasí zrušila podle webu flightaware.com přes 550 letů, v Bostonu to byla asi třetina všech spojů, na letišti LaGuardia u New Yorku čtvrtina. Guvernér New Jersey Phil Murphy vyhlásil na území státu výjimečný stav.

Ve Washingtonu se již podruhé tento týden uzavřely federální úřady a desítky školských okrsků napříč regionem zrušily výuku.