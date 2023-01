Rána o síle 26 G. Zraněný Podmol je doma z Dakaru s dalšími zlomeninami

Motocyklista Libor Podmol se konečně vrátil ze Saúdské Arábie. Bude pokračovat v léčbě zranění způsobeného při pádu v první etapě Rallye Dakar.

Několikahodinový let následoval poté, co světový šampion ve freestyle motokrosu absolvoval nové vyšetření. To vedle dosud diagnostikované zlomeniny obratle odhalilo ještě zlomeniny žeber.

"Po přesunu do nemocnice mi udělali snímky na tomografu a na nich zjistili, že mám ještě zlomená tři žebra. Musím být v klidu a fakt nic nedělat," popsal Podmol, který se na pražském letišti přesouval na vozítku i pomalejší chůzí. Nyní bude doma odpočívat a chodit na kontroly.

Utrpěná zranění odpovídají závažnosti havárie. "V devadesátikilometrové rychlosti jsem vyletěl přes řídítka, asi kvůli nějakému zapadlému kamenu. Tohle stále nevím. Moje tělo letělo rychlostí 74 km/h a při pádu na mě údajně působilo přetížení přetížení 26 G. Dopadl jsem tvrdě a byl jsem pět minut v bezvědomí," popsal závodník, který byl ještě několik dní v Saudské Arábii, kde ho čekalo několik lékařských kontrol.

V Praze přistál v sobotu po poledni. "Let byl fajn, byl jsem v byznys třídě, všichni se o mě hezky starali, pomáhali mi. Byl jsem celou dobu na vozíčku, nemusel jsem tašky vůbec řešit," popsal Podmol, který jel Dakar podruhé v kariéře. "Doktor mi řekl, že musím být v klidu tři měsíce. Nic nezvedat a nedělat. Bude to jenom bolet, ale nebude to mít žádné následky."

Podmol moc dobře ví, jaké to je zotavit se z utrpěných zlomenin. V minulosti si po pádu zlomil několik kostí v nohou, stále v nich má hodně šroubů.

"Na začátku února mi je v nemocnici vyndají. Tak to chci spojit se zahojením mých bolístek z letošního Dakaru. Zatím to bolí skoro při každém pohybu. Až se mi zahojí nohy, tak budu mít záda v pořádku a pak budu plně funkční," plánuje Podmol, který byl na Dakaru před dvěma lety a zajížděl časy kolem třicátého místa celkového pořadí. Letos jel v kategorii bez asistence.

Náročná první etapa letošního ročníku ho těšila. "Všichni říkali, jak byl ten úvod Dakaru náročný, ale mně se jelo fakt hezky, vůbec jsem nebyl unavený. Hodně mě to bavilo. Ale to jsou ty momenty, kdy se pak stane tohle," dodal závodník.

Ani zranění ho neodradilo od plánů se na Rallye Dakar vrátit. "Motorku mám připravenou a nepoškozenou. Od fanoušků dostávám zprávy, abych tam v příštím roce odcestoval a ukázal jim to. Byl jsem v životní formě, fakt mě mrzelo, jak to letos dopadlo."