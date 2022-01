Fesh Fesh Team, Sport

Vozíčkář Albert Llovera se statečně pral s nástrahami Rallye Dakar. Ostravský tým Fesh Fesh zvládl už po prologu opravit totálně poškozené Iveco. Ovšem teď přišel divoký skok, který znamenal už definitivní konec ve 44. ročníku slavné soutěže. Sympatický Andořan ale už nyní spřádá plány na start v roce 2023, který by byl jeho osmým. Opět by to bylo se speciálně upraveným vozem s ručním ovládáním.