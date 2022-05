Debut v 65 letech. Dakarský veterán Macháček závodil v autě NASCAR

Konflikty a přírodní katastrofy donutily loni další miliony lidí opustit své domovy. Ve vlasti, ale mimo svůj domov, žilo loni 59,1 milionu lidí, což je nejvyšší číslo v historii. Téměř polovina z nich byly děti, uvádí dnes zveřejněná zpráva Centra pro vnitřně vysídlené osoby (IDMC) při Norské radě pro uprchlíky (NRC).

Naprostá většina vnitřně vysídlených, 53,2 milionu lidí, odešla kvůli válečným konfliktům nebo násilí probíhajícímu v 59 zemích světa. Dalších 5,9 milionu lidí přinutila ke stěhování přírodní katastrofa, nejčastěji bouře, povodně a požáry. Během loňského roku IDMC zaznamenala přes 38 milionů vynucených stěhování, přičemž někteří lidé museli prchat opakovaně.

Kvůli konfliktům a násilí jsou lidé nejčastěji vnitřně vysídleni ve střední Africe, Střední Americe, v Afghánistánu, Sýrii nebo Barmě. Přírodní katastrofy a důsledky klimatických změn nejhůře dopadají na obyvatele Asie. Šest milionů vnitřně vysídlených žije v Číně nebo na Filipínách, pět milionů v Indii. Zhruba půl milionu lidí opustilo kvůli klimatu své domovy také v Brazílii nebo ve Spojených státech.

Letošní vydání zprávy klade zvláštní důraz na situaci dětí. Zhruba 25,2 milionu vnitřně vysídlených jsou děti do 18 let. Pokud se do statistik započtou mladí až do 25 let, je jich 33 milionů ve 104 zemích.

"Důsledky jejich vysídlení dalece přesahují jejich bezprostřední bezpečnost, blahobyt a vzdělání. Zdravé a šťastné dítě s větší pravděpodobností přispěje ke spravedlivé společnosti a fungující ekonomice," uvádí IDMC.

Zpráva pracuje s daty za rok 2021, a proto nezahrnuje dopady války na Ukrajině, která začala ruskou invazí 24. února letošního roku. Zpráva tento konflikt ale v závěru zmiňuje a řadí ho mezi nejhorší migrační krize na světě.