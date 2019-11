Buggyra nasadí na Rallye Dakar kamion a buginu

Roudnický tým v neděli představil své plány na Rallye Dakar 2020, která se po letech v Jižní Americe přesunula do Saúdské Arábie.

Jeden kamion Tatra a jeden zbrusu nový speciál Can-Am pro kategorii SxS. To bude "soupiska" týmu Buggyra pro Dakar 2020. Tatru Phoenix bude pilotovat Martin Šoltys, pro něhož to bude třetí start v barvách roudnické stáje. S buggynou se poprvé jako jezdec týmu slavícího letos 50 let značky objeví veterán Josef Macháček.

Změny destinace se Šoltys nebojí. "Bude to nové pro všechny. Nikdo neví, co nás čeká. Podle našich informací přímo z místa by to měl být příjemný Dakar, místní jsou příjemní a těší se," uvedl jezdec Tatry, jehož posádka zůstane nezměněná.

Pětinásobný šampion Dakaru se čtyřkolkou Macháček nebude v bugině nováčkem, v podobném speciálu už absolvoval dva starty v Jižní Americe. "Can-Am je jedna z nejlepších značek v této kategorii. Jde o to ho co nejlépe vyladit a mít taky nějaké to štěstí," řekl 62letý jezdec.

"Hlavní je nasbírat dostatek dat, protože toto je dlouhodobý projekt. Ale pokud bude chtít Pepa jet na výsledek, bránit mu nebudu," uvedl zakladatel a mentor Buggyry Martin Koloc.