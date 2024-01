Dakar podle Buggyry: Mladičká senzace i úspěšná premiéra zbrusu nového kamionu

Tým Buggyra ZM Racing díky 19leté závodnici poprvé vkročil mezi automobilovou elitu Dakaru. V kamionech byla klíčová premiéra nového vozu.

"Podle mě to byl určitě nejnáročnější Dakar v Saúdské Arábii. A řekl bych, že byl náročnější než ten v Jižní Americe. Zkoušeli jsme nový formáty, ale každopádně já si myslím, že obdiv a smeknutí čepice patří všem, kteří Dakar vůbec dojeli a potažmo dosáhli dobrého výsledku. Letošní rok oddělil jezdce, kteří se tomuto sportu věnují celoročně, od těch, kteří jezdí více méně jenom Dakar," uvedl Martin Koloc.

Ten byl letos šéfem největšího českého dakarského týmu ve dvou stopách. Buggyra totiž letos jako jediná z tuzemských účastníků nasadila auta v kategorii automobilů i kamionů.

Tým s dakarskou základnou v Roudnici nad Labem spojil síly s jihoafrickým výrobcem závodních vozů RedLined. Po loňské přípravné sezoně z toho hned byla premiéra mladé Aliyyah Kolocové v elitní kategorii automobilů Ultimate (do loňského roku známé jako T1+).

Závodnice se seychelskou licencí před rokem debutovala na Dakaru v kategorii T3, tedy ve výkonných "buginách". Teď ale zcela změnila vůz a s tím přišly i nové nároky.

"První den byl pro ni docela složitý, protože nebyla úplně zvyklá na vyšší váhu tohoto vozu. Rychle se ale zlepšila, naučila se, jak správně používat převodovku a jak s autem jezdit," popsal finální testy před Dakarem navigátor Sébastien Delauney.

Ten se stal součástí posádky až krátce před startem soutěže. Ale jak ukázal průběh soutěže, byl to krok správným směrem a závodnice vytvořila s francouzským kopilotem sehraný pár.

"Seb je opravdu dobrý navigátor, má hodně zkušeností. Měl se mnou velkou trpělivost. Jsem mu vděčná, protože jsem měla chvíle, kdy jsem byla velmi frustrovaná, ale on to se mnou zvládal. Jsme dobrý tým. Je také hodně vynalézavý. Vymyslel například, jak vyměnit pneumatiku, když nefunguje zvedák. O závodění i technice toho hodně ví a hodně mě toho naučil. Ale tohle je teprve začátek," věří Kolocová.

V úvodu rallye měla dívka závodící pod hlavičkou Buggyra ZM Racing velké technické problémy, které ji málem vyřadily ze soutěže. Ale poradila si i s nimi a v drastické dvouetapě Chrono48 se dokázala zařadit mezi nejlepší piloty světa. Obsadila v ní nečekané 17. místo.

V cíli z toho byla finální 25. pozice. Porazila tak i dakarského vítěze Stéphane Peterhansela či další tovární hvězdy Setha Quintera nebo Mattiase Ekströma.

."To, že Aliyyah skončila 25. celkově a drží si 12. místo v mistrovství světa, kde za sebou nechala velká jména, k tomu není moc co dodat. V Čechách jsme zhýčkaní tím, že kamiony historicky jezdí na prvním až desátém místě. Kdo je za desítkou, toho lidé vnímají tak, že na Dakaru nemá co dělat. Ale to je měřítko v kamionech. Třída Ultimate je naprosto někde jinde," řekl Koloc, tedy šéf a otec v jedné osobě.

"Nedá mně, než smeknout čepici před Martinem Prokopem, který v téhle třídě letos obstál jako netovární jezdec s fantasticky připraveným autem a bezvadně fungujícím týmem," pochválil českého jezdce, který se před Dakarem připravoval v dunách také s Kolocovou.

Každá etapa na Dakaru je podle něj něco jako rozhodující momenty v tenisovém zápase. "Představte si, že hrajete o mečbol v tenise celých sedm hodin. Každá malá chyba, kterou uděláte, je fatální a může to být konečná pro celý Dakar. Průměrná tepová frekvence v autě je 160 až 165 tepů za minutu."

Buggyra už jedenáct let spolupracuje s kopřivnickou Tatrou. Výsledkem této kooperace byla letošní premiéra nového závodního kamionu Tatra Buggyra EVO3.

Jenže krátce před soutěží se Martin Šoltys zranil ve finální fázi fyzické přípravy. Nastalo horečnaté hledání nového jezdce. Tím se stal Nizozemec Pascal de Baar. I když nakonec dojel mimo oficiální klasifikaci (podobně jako Jaroslav Valtr a Daniel Stiblík s Tatrami Phoenix), byl Koloc s jeho výkonem spokojený.

"Pascal de Baar splnil přesně to, co jsme hodně očekávali. Máme 6000 km dat, víme, co na tom autě potřeba zlepšit. Zásadní koncept EVO3 je výborný. Budeme se zabývat hlavně optimalizaci chlazení. Objevily se nějaké navigační chyby, ale letošní výsledek nebyl zvlášť důležitý, protože pro nás jsou důležité poznatky z trati," prohlásil Koloc, jehož tým v kategorii kamionů bojoval jako Tatra Buggyra ZM Racing.

Letošní start na Dakaru byl jen začátkem náročné cesty vývoje kamionu, který má jasný cíl - zařadit se mezi špičku závodního pole trucků.

"Víme, že jsme na správné cestě. Máme představu o tom, co je na autě potřeba udělat trochu jinak. Ale zásadní koncept je v pořádku a ve voze vidíme obrovský potenciál," dodal.

"V sekci Tatra si nesmírně vážím nasazení všech mechaniků. Už od prvního dne, kdy jsme přijeli do Saúdské Arábie, vydrželi non-stop čtyři dny pracovat na úpravách EVO3. Fantastickou práci odvedli u všech aut. Kluci si zaslouží ohromný obdiv," poděkoval Koloc na závěr celému týmu.

