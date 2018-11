Loprais bude na Dakaru bojovat o úspěch opět se španělským navigátorem

před 1 hodinou

Aleš Loprais vyrazí v lednu už na svůj třináctý Dakar. Od roku 2006 nevynechal žádný ročník a má na svém kontě devět etapových vítězství.

Také v blížícím se ročníku se posadí za volant své Tatry. V dílně ve Frenštátě pod Radhoštěm na ní pracovalo do poslední chvíle. Teď má stroj za sebou cestu do francouzského přístavu Le Havre, kde úspěšně proběhlo nalodění a administrativní úkony.

"Kdybychom měli odjíždět před týdnem, tak bychom to stihli. Museli bychom. Loď nečeká (smích). Stejně jako kdyby se jelo až za týden, tak by bylo stále co dělat. Vývoj na závodní Tatře je naše každodenní rutina a dlouhodobý proces. Zatímco náš konvoj míří již do Ameriky, já jsem se vydal na opačnou stranu do Dubaje, kde budu do konce měsíce trénovat v dunách. Vždyť pořadatelé slibují sedmdesát procent písku," uvedl Loprais.

Ten odstartuje 6. ledna do jedenačtyřicátého ročníku Rally Dakar se španělským navigátorem Ferranem Marco Alcaynou a palubním mechanikem Petrem Pokorou. Na posádku Tatry se startovním číslem 507 čeká celkem deset etap.

Ještě před tím si ale synovec legendárního Karla Lopraise připomněl své předchozí starty. "Na každý závod vzpomínám rád, ať už dopadl jakkoliv. Na ty kde uspějete, se ale vzpomíná samozřejmě lépe. Já jsem na Dakaru debutoval vlastně dvakrát. V roce 2006 jako navigátor strýce Karla a o rok později už jako pilot. No a pak přišel přesun do Ameriky," vzpomínal Aleš Loprais na své začátky.