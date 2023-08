Přemety hvězdy IndyCar. Španěl se soudil o místo v McLarenu, teď mu dal košem

Španělskou hvězdu zámořského formulového seriálu IndyCar Alexe Paloua nepronásledují jen soupeři na trati, ale také právníci. Nejdřív se s ním soudil jeho současný zaměstnavatel, teď ho čekají velké komplikace s týmem McLaren.

Rodák z předměstí Barcelony nejprve jako řada jeho krajanů bojoval o body v nižších sériích s cílem dostat se jednou do formule 1. To ale nevypadalo nadějně, tak v sezoně 2017 začal zkoušet štěstí v Japonsku.

V ročníku 2020 se objevil v IndyCar, kde o pouhý rok později slavil senzační titul. To už byl pilotem elitní stáje Chipa Ganassiho. Jenže pak se s ní dostal do vážného sporu.

Všechno začalo tím, když loni v červenci americký tým oznámil, že využil opci a Palou za něj bude jezdit i v ročníku 2023. Jen o pár hodin později ale Palou na Twitteru všechno popřel s tím, že o prodloužení kontraktu nic neví a že má zájem odejít do americké "filiálky" McLarenu, který už několik let závodí vedle formule 1 i v IndyCar.

McLaren také vzápětí potvrdil podpis smlouvy, na což jeho americký rival reagoval velmi rázně: podal proti Palouovi občanskou žalobu v Marion County ve státě Indiana.

Místo dohody výčitky bosse McLarenu

Spor se táhl až do poloviny září, kdy se podařilo najít společnou řeč. Palou závodí i letos za Ganassiho, přičemž dostal možnost testovat monopost F1 McLaren MCL35M a je i rezervním pilotem britského týmu.

Plán byl takový, že Palou příští sezonu přejde k týmu Arrow McLaren v IndyCar s vyhlídkou dostat se i do F1. Podle stránek Motorsport.com měla mít dohoda s britským týmem platnost do konce ročníku 2026.

Jenže ouha, teď Španěl obrátil a informoval bosse McLarenu Zaka Browna, že ji nehodlá dodržet a o místo v jeho stáji nemá zájem.

"Je to neuvěřitelné zklamání vzhledem k tomu, že se nám (Alex) zavázal přímo i veřejně a že jsme do něj na základě tohoto závazku významně investovali. Věnovali jsme spoustu času, peněz a prostředků přípravám na přijetí Alexe do našeho týmu, protože jsme v něj věřili a těšili se, že spolu s námi bude v IndyCar vítězit," uvedl v reakci zhrzený Brown.

Palou ho prý loni osobně ujistil, že má zájem do McLarenu přestoupit. Jenže i v motoristickém sportu platí "sliby - chyby" a přelétavý Španěl teď stojí na straně Chipa Ganassiho.

"Vyrůstal jsem v úctě k týmu McLaren a jeho úspěchům. Nové vedení si můj respekt nezískalo. Jednoduše řečeno, stanovisko McLaren IndyCar ohledně našeho jezdce je nepřesné a špatné, (Alex Palou) je nadále vázán s CGR (Chip Ganassi Racing)," uvedl ve svém komuniké 65letý americký podnikatel Chip Ganassi, který má na svém kontě také dvoje stupně vítězů v závodech tehdejší zámořské formule CART. Podle něj prostě McLaren hraje roli oběti.

Palou zároveň ze dne na den přerušil komunikaci s marketinkovou společností Monaco Increase Management, která ho zastupovala a pomáhala domluvit i podmínky smlouvy s McLarenem. Místo toho za něj znovu jedná bývalý manažer Roger Jasukawa.

Velmi rychlý debut v Austinu

Španělský jezdec má v průběžném hodnocení IndyCar čtyři závody před koncem sezony náskok 84 bodů před Američanem Josefem Newgardenem z týmu Penske.

Letos také reprezentoval McLaren během květnové Grand Prix v Miami, v červnu testoval v Budapešti. Loni se dokonce zúčastnil prvního tréninku na Velkou cenu USA v Austinu, kde byl jen o tři desetiny sekundy pomalejší než Lando Norris.

O Španělovy služby má navíc vedle týmu McLarenu formule 1 zájem také druhý tým v majetku Red Bullu, AlphaTauri. Navíc za tři roky se do šampionátu vrátí Honda jako dodavatel motorů pro Aston Martin. A Palou nyní u Ganassiho pilotuje monopost právě s japonským agregátem.

Teď ale vedle boje o druhý titul šampiona IndyCar čeká talentovaného Španěla nejspíš další kolo právních bitev. Trapnou pravdou totiž je, že Palou evidentně už podruhé podepsal dvě různé smlouvy pro dva různé týmy ve stejné sérii. Třešničkou na dortu je fakt, že tým, u kterého se teď zuby nehty drží, je ten samý, který ho loni dohnal k soudu. Teď mu hrozí soudní tahanice pro změnu s McLarenem.

"Opravdu skvělý jezdec si tímhle podělal vlastní značku a měl by si zvyknout, že bude po zbytek kariéry jezdit pro Chipa Ganassiho," glosoval podle Motorsport.com celou situaci jeho zdroj ze zákulisí IndyCar.