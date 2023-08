Zuřících pět tun v akci. Tak se bojuje o vítězství pro české fanoušky

Jediný start v letošním evropském šampionátu tahačů na okruzích proměnil Adam Lacko hned dvakrát v umístění na stupních vítězů. Podívejte se na netradiční pohled na to, co se dělo za vítězným speciálem týmu Buggyra ZM Racing ve druhé sobotní jízdě, kterou 38letý jezdec suverénně ovládl.

Podívejte se, jak Adam Lacko bojoval ve vítězném závodě ME tahačů na okruzích v Mostě. | Video: Buggyra

Pětitunové speciály nabízejí závodění doslova kolo na kolo, při nichž není nouze o kolize. To bylo vidět i krátce po startu, kdy do sebe vrazili syn a otec Hahnovi.

Po celý závod na Lacka dotírala Němka Steffi Halmová, ale na Lacka startujícího z pole position si nepřišla.

"Nebyl to vůbec jednoduchý závod, i když se mi start velmi dobře povedl. Steffi (Halmovou) jsem za sebou cítil, ale za sebe jsem se díval jen občas. Soustředil jsem se na to, ať neudělám chybu a nepřehřeju auto," líčil Lacko.

"Jsem moc spokojený. Pevně doufám, že se to líbilo i divákům. Jejich nadšení jsem při průjezdu kolem tribuny slyšel až v kabině. Naskočila mi z toho husí kůže. Kvůli tomu závodíme!" uvedl spokojeně.

Ovace tribun byly pro něj při jediném letošním domácím startu výjimečným zážitkem. "Ten, kdo nezávodil, si neumí představit, co se v závěru závodu člověku hodní v hlavě," prohlásil Lacko.

"Úplně nejhorší je to poslední kolo. To se ve vás míchá euforie, ale ještě máte pár kilometrů do cíle, kde se může stát ještě spousta věcí," popsal český pilot vítězné chvíle, které na cílové rovince oslavil halasným troubením.