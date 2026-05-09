Montreal srovnal sérii s Buffalem, Dobeš zvolen druhou hvězdou utkání

ČTK

Brankář Jakub Dobeš přispěl 29 zákroky k vítězství Montrealu nad Buffalem 5:1 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, po kterém Canadiens srovnali stav série 2. kola play off NHL na 1:1.

Canadiens Sabres Hockey
Jakub Dobeš ve druhém zápase série play off proti BuffaluFoto: CTK
Hokejisté Montrealu měli do druhého duelu na ledě Sabres skvělý nástup a už po 96 sekundách skóroval Alex Newhook. V 5. minutě navýšil náskok hostů na 2:0 střelou od modré čáry po vyhraném vhazování Mike Matheson.

Necelých pět minut po startu druhé třetiny se podruhé v utkání trefil Newhook. Rodák z Ostravy Dobeš byl poprvé ale i naposledy překonán až osmatřicet sekund před koncem druhého dějství, kdy šanci Buffala na návrat do zápasu vykřesal u levé tyčky číhající a nikým nehlídaný Zach Benson.

Více Canadiens domácímu týmu nedovolili, naopak jeho vysokou prohru během třetí periody zpečetili góly Alexandre Carriera a kapitána Nicka Suzukiho do prázdné klece.

Série 2. kola vyřazovacích bojů o Stanleyův pohár v rámci Východní konference se tak do montrealské arény Bell Centre přesune za stavu 1:1.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Buffalo - Montreal 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 40. Benson - 2. a 25. Newhook, 5. Matheson, 44. A. Carrier, 56. Suzuki. Střely na branku: 29:28. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 29 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,6 procenta. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Benson (Buffalo). Stav série: 1:1.

Západní konference - 3. zápas:

Anaheim - Vegas 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Branky: 47. Sennecke, 56. Kreider - 20., 30. a 38. Marner, 2. Theodore, 13. McNabb, 59. Howden. Střely na branku: 33:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 20 minut, z 8 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 62,5 procenta. Diváci: 16.826. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Theodore, 3. Hart (všichni Vegas). Stav série: 1:2.

