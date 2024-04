Tři body od bronzu. Hlaváčková na úvod olympijské sezony zazářila čtvrtým místem

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková zahájila olympijskou sezonu čtvrtým místem na Světovém poháru v Ankaře.

Osmnáctiletá rodačka z Prahy, jež loni vybojovala účastnické místo pro hry v Paříži, se poprvé probojovala v seriálu mezi 18 nejlepších do finále a za bronzovou medailí zaostala o pouhé tři body.

"Celkově se to všechno hezky poskládalo a jsem spokojená. Už jenom to, že jsem se dostala do finále, bylo super. Že jsem ho zvládla takhle dobře, to je třešnička," uvedla Hlaváčková v tiskové zprávě svazu.

Po povedeném šermu byla před parkurem nervózní, ale také ho zvládla výborně. "Neabsolvovala jsem moc závodů, kde bych parkur jela. Ale vylosovala jsem si super koně a zvládla jsem to jenom s jedním shozem," pochvalovala si jízdu, za kterou získala 293 bodů.

Po bonusovém kole šermu a plavání jí patřila 11. příčka a do závěrečného běhu kombinovaného se střelbou startovala s odstupem 52 sekund. Nakonec skončila tři sekundy od stupňů vítězů. "Na to, že to byl třetí závod v řadě, se mi běželo celkem dobře. Na střelnici jsem měla dvě super položky, ale první a poslední si musím příště trošku víc pohlídat," dodala.

Závod žen s účastí 84 pětibojařek vyhrála Britka Kerenza Brysonová. Do finále mužů se dostala česká trojice Martin Vlach, Marek Grycz a Jan Kuf. SP má před sebou ještě dva díly v Budapešti a Sofii a finále stejně jako dnes v Ankaře.

SP v moderním pětiboji v Ankaře:

Ženy: 1. Brysonová (Brit.) 1427, 2. Song Sung-Min (Korea) 1401, 3. Ismailová (Eg.) 1396, 4. Hlaváčková (ČR) 1393.