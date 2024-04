Mladý Čech jako první na světě předvedl unikátní trik. Extrémně těžké, oddechl si

Podívejte se na záběry toho, jak devatenáctiletý český snowboardista Jakub Hroneš v minulém týdnu jako první na světě skočil trojité salto ze zábradlí.

Unikátní trik se mu povedl ve Špindlerově Mlýně, kde bylo pro jeho pokusy instalováno speciální zábradlí dlouhé 10,5 metru.

Trik Hroneš začíná v jízdě dopředu opačnou nohou, než je mu přirozené. Při náskoku na zábradlí se otočí o 90 stupňů, jede čelem dolů k dopadu, odráží se ze zábradlí, udělá trojité salto a na konci přidává rotaci o 90 stupňů doleva a dopadá do směru své přirozené přední nohy.

Jde tedy o trojité salto se třemi a půl otočkami kolem sebe.

"Nejtěžší na tomto triku je jeho techničnost, protože odrážet se z něčeho železného a otáčet se třikrát přes hlavu a dopadat zpátky do sněhu je něco úplně jiného než se odrážet ze sněhu," popsal Hroneš.

"Tyhle triky se moc nedělají, protože najít překážky tohoto typu a spočítat si, jak to všechno funguje, je extrémně těžké," vysvětlil mladý jezdec.

V 16 letech zvládl tento trik na skoku, tedy s odrazem ze sněhu, a hned zvažoval, že by se o to pokusil i ze zábradlí. Zkoušel to už loni, ale tehdy ještě neuspěl.

"Nejdřív jsem byl zklamaný, že se to nepovedlo, ale zpětně jsem rád, že jsem v té době nepokračoval," oddechl si.

Z pár věcí se totiž prý poučil, naučil se lépe pracovat s počtem pokusů, energií i soustředěním.

"Také jsme letos změnili místo, připravili delší dopad, tím pádem jsem měl více prostoru ve vzduchu. Zábradlí mělo větší rádius na konci. Myslím, že všechny tyto aspekty vedly k tomu, že se to letos povedlo, a mám obrovskou radost," pochvaloval si Hroneš.

Místo klasického voskování snowboardu použil sádlo. "Při prvních pokusech mi po naskočení na zábradlí podjížděly všechny hrany. Po dvou dnech trénování jsem si byl ale jistý, že vím, jak to funguje, a pak už šlo jen o soustředění se na správné provedení triku," uvedl český reprezentant ve freestyle snowboardingu.

Byl rád, že unikátní trik předvedl právě ve Špindlerově Mlýně, odkud pochází. "Znamená to pro mě nejvíc v tom, že jsem se tady na sjezdovkách naučil snowboardovat. Nedokážu si představit lepší místo na ježdění než tady průsek ve Svatém Petru," prohlásil.