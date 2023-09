Mladá brankářka vzhlíží ke Galiovi: Jsem šťastná, když trénuju s tím nejlepším

Příští rok v květnu ji čeká maturita na gymnáziu v Ostravě-Porubě, ale těžká zkouška v házenkářské brance se naskytne teprve 18leté Patricii Wizurové už začátkem října na reprezentačním srazu. Norský kouč Bent Dahl ji povolal jako jednu z debutantek na zápasy kvalifikace o Euro 2024 s Finskem.

"Zpočátku jsem nevěřila svým očím, když mně přišla pozvánka," přiznala Patricie Wizurová s tím, že zajímavou novinku jí jako první zvěstoval kouč juniorské reprezentace Dušan Poloz. "A já to pak hned volala kamarádkám," culila se mladá gólmanka. V létě absolvovala juniorské mistrovství Evropy, ale teď je před ní nová výzva. "Jsem nervózní, ale nebojím se," prohlásila sebevědomě.

"Jsem samozřejmě moc ráda, že se na srazu potkám s takovými legendami, jako je Markéta Jeřábková a další," dodala. Ve Zlíně však budou vedle zkušených reprezentantek i nedávné juniorky Charlotte Cholevová a Natálie Kuxová.

"Ale ty jsou ještě o rok starší, já jsem stejný ročník jako Anička Jestříbková," jmenovala další debutantku z mosteckého Baníku. "Samozřejmě jsem ráda, že z mladých holek nejedu sama. Když budu potřebovat jakoukoliv radu, vždycky jsou lepší dvě hlavy než jedna," smála se Wizurová, která už druhým rokem pravidelně chytá MOL ligu za Sokol Poruba. "Myslím, že na úroveň nejvyšší soutěže už jsem si zvykla, ale co mě čeká na reprezentační úrovni, si neumím představit," pokračovala dobře naladěná talentovaná gólmanka a uznala, že přechod mezi ženy nebyl zrovna jednoduchý.

"Byl to velký skok, střely jsou rychlejší, umístěnější, ale už jsem si zvykla. Spíš je pro mě teď zvláštní chytat za starší dorostenky, kde výskok a střela trvá mnohem déle. To já už jsem kolikrát dávno ve střehu," popisovala.

Navzdory tomu, že už měla reprezentační pozvánku v kapse, v neděli šla do branky proti Kunovicím i v dorostenecké lize. A o pár dnů později okomentovala dvě zkušenější reprezentační kolegyně. "Petra (Kudláčková) už toho hodně dokázala, vzhlížím k ní. A také Sabina (Novotná) se neuvěřitelně výkonnostně zvedla. Zrovna o víkendu jsme s nimi hrály a zdálo se, že má ruce všude," připomněla Wizurová nedělní utkání 3. kola MOL ligy, v němž Lázně Kynžvart vyloupily ostravskou Porubu (36:25).

I proto se možná na svoje šance dostat se už teď v kvalifikačních zápasech o Euro dívá spíš skepticky. "Konkurence je veliká, asi budu až ta třetí. Ale máme si dávat vysoké cíle, tak proč si nechtít zachytat," usmála se mladá gólmanka. Doufá také, že v národním týmu žen zužitkuje zkušenosti z juniorek. "Kdybych měla na reprezentační úrovni začínat až mezi ženami, bylo by to těžší. Takhle je to lepší, když už mám nějaké zkušenosti. Myslím, že především mentálně to pomůže," doufala Wizurová, která začínala v Sokolu Karviná.

A možná i proto je tak nadšená, že teď v reprezentačním celku se o její vývoj stará i někdejší karvinský brankář Martin Galia, který zářil ve Švédsku i německé bundeslize. "Jsem nejšťastnější člověk, že můžu trénovat s tím nejlepším," vyznala se mladá brankářka. "Snažím se vstřebávat všechny jeho rady. I díky němu se posouvám dopředu," naznačila, že hltá každý pokyn svého idolu.

"Já jsem se k házené dostala, když už jsem ho znala. Koukala jsem na něho, je to legenda a vzhlížím k němu pořád, je výborný," přiznala. "Mrštnost v bráně a rychlost, ale i rozvážnost," jmenovala přednosti, které by od něho chtěla okoukat.

"Líbí se mně styl dánských reprezentačních brankářek, ale obdivovala jsem třeba i Lenku Černou, kterou jsem měla v dorostenecké reprezentaci," vyjmenovala Wizurová další vzory. A prozradila i svoje nejbližší sny. "Prosadit se v reprezentaci a jednou si třeba zkusit, jak to funguje v elitních zahraničních klubech. Třeba si zachytat Ligu mistrů," popustila uzdu fantazii.

Ale teď se těší na první akci s národním týmem žen. "Určitě mě to nakopne, naberu zkušenosti. Okusím zase ještě větší rychlost, bude to úplně jiné než česká házená," zkoušela si představit, co jí čeká na srazu před startem kvalifikace o Euro 2024.

Především půjde o další setkání s norským koučem Bentem Dahlem, který vede od loňského léta českou reprezentaci házenkářek. "Těším se moc, zahraničního trenéra jsem ještě neměla," prozradila navzdory tomu, že uznávaný odborník už párkrát zavítal i na trénink juniorek. "Zároveň se trochu bojím komunikace. Ale myslím, že to nebude problém. Bent Dahl mluví jednodušší angličtinou, aby mu všichni rozuměli. Těším se hrozně moc, bude to zajímavá zkušenost a pokud budu někdy chtít jít do zahraničí, tak se i to bude hodit," prozradila házenkářka.

Po sezoně ji čeká už zmíněná maturita. A pak? Kdo ví…Třeba se vydá do země házené zaslíbené, jímž bezesporu Dánsko je. "Jo, tam by to bylo super," vyhrkla Patricie Wizurová.