Místo Ostravy Turnaj mistryň v Rijádu. Je to finanční příležitost, chválí Azarenková

Sen o Turnaji mistryň v Ostravě a Praze se rozplynul. WTA tento týden oficiálně představila Rijád jako místo pro následující tři ročníky podniku, který pohostí osm nejlepších tenistek sezony. Hlavní město Saúdské Arábie některým hráčkám rozhodně nevadí.

O přesunutí do Rijádu v polovině března informoval promotér Tomáš Petera, který se o pořadatelství ucházel nyní i v minulé sezoně. Chtěl ho tentokrát pořádat v Ostravě a následující tři roky pak v Praze.

Rijád prý WTA vybrala i po poradě s hráčkami, které si novou volbu po loňském Cancúnu nemohou vynachválit.

"Je to šance inspirovat další regiony světa, to je to, co umíme. Třeba díky nám vezme více dětí do ruky raketu. To je alespoň můj sen," prohlásila například Běloruska Viktoria Azarenková.

Zároveň ale nepopírá, že peníze, které arabský svět napumpuje do světového tenisu, rozhodně není zanedbatelný argument.

"Je to finanční příležitost udělat něco pro náš tenisový program, pro naše hráčky," naráží běloruská tenistka na neustálé debaty o rovnoprávnosti mužských a ženských prize money.

Některé především bývalé tenistky jako Martina Navrátilová nebo Chris Evertová přitom sílící vliv arabského světa na současný tenis kritizovaly. Podle nich Saúdská Arábie diskriminuje ženy i homosexuály a porušuje lidská práva.

"Je to skvělé, že se tak WTA rozhodla. Konečně můžeme přijet a inspirovat ženy v této zemi i v dalších arabských zemích," prohlásila Tunisanka Uns Džábirová.

Druhým dechem ale dodává, že sama vzhledem ke svému původu nemůže být v těchto rozborech úplně objektivní.

"Jsem Arabka, vyrůstala jsem s tím, že bych byla ráda, kdyby se hrálo víc a víc turnajů v arabských zemí. Jsem šťastná, že jsem se něčeho takového dočkala," uvedla.

Přesné rozdělení odměn na letošním Turnaji mistryň ještě není známo, hráčky by si ale měly rozdělit rekordní sumu přes 15 milionů dolarů, tedy asi 355 milionů korun. Organizátoři slíbili, že tuto částku v dalších letech ještě navýší. Letos se turnaj odehraje od 2. do 9. listopadu.