Místo olympiády Rusko. Rozhodli jsme se tak, říká slovenský hrdina

Slovenský hokejový brankář Patrik Rybár se před obhajobou bronzu na olympijských hrách rozhodl dát přednost boji o play off KHL s týmem Šanghaje, který sídlí v Petrohradu. Bývalý gólman Hradce Králové to řekl agentuře TASS.
"Zástupci slovenské reprezentace mě kontaktovali, ale rozhodli jsme se, že zůstanu s týmem Šanghaje, protože momentálně bojujeme o play off. Zvlášť když mezi IIHF a KHL neexistují jasná pravidla ohledně pozvánek na olympiádu. Zůstávám tady," uvedl dvaatřicetiletý účastník loňského mistrovství světa.
Jeho jméno v nedávno zveřejněné nominaci mnohým chybělo. Na minulých hrách v Pekingu 2022, turnaji ještě bez hvězd NHL, totiž vychytal Slovákům senzační bronz.
Tentokrát dal přednost KHL. Otázkou ale je, do jaké míry šlo o jeho vlastní rozhodnutí. Podle slovenského deníku Nový Čas ho klub jednoduše neuvolnil.
Rybár v Kontinentální lize zůstal i po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. V ruské soutěži vystřídal Dinamo Minsk, Spartak Moskva a čínský Kunlun, z něhož se před stávající sezonou stala Šanghaj.
Trenér slovenské reprezentace Vladimír Országh zařadil do nominace brankáře Adama Gajana z University of Minnesota-Duluth, Samuela Hlavaje z týmu Iowa Wild z AHL a Stanislava Škorvánka z Hradce Králové.
Z KHL jsou ve slovenském výběru obránce Martin Gernát z Jaroslavle a útočníci Adam Liška z Čerepovce a Adam Ružička ze Spartaku Moskva.
