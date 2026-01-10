Jágr se přimlouval marně, Kotalík se čertil. Všechny senzace přebil Hadamczikův zeť

Trenér Radim Rulík v úterý odtajnil nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Šlo o seznam bez větších překvapení, největší debaty vzbudil Tomáš Kundrátek. Ne vždy to ale bylo takto poklidné. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?
Japonský "Turnaj století“ před 28 lety poprvé otevřel brány hráčům z NHL, a tak už samotná nominace poutala velkou pozornost. Přestože byli Češi globálně spíše na okraji zájmu, deník The News and Observer z Caroliny se nad jednou věcí podivil.
"Češi snad nechtějí vyhrát, když zapomněli na Roberta Krona,“ napsal list o tehdy 30letém útočníkovi z Brna, který dříve reprezentoval v éře Československa a v NHL kroutil už osmou sezonu.
Do výběru Ivana Hlinky se nevešel. Stejně jako mladíci Patrik Eliáš s Petrem Sýkorou nebo extraligový kanonýr Viktor Ujčík.
Kron, za jehož start se měli podle zmíněného deníku přimlouvat i Jaromír Jágr a vlivný manažer Brian Burke, bral situaci s nadhledem. "Kluci to nakonec dokázali i beze mě, takže novináře utřeli,“ komentoval.
"Byl jsem z toho hodně špatný, zvlášť když jsem věděl, že mám výkonnost a formu. Ale když se koukám zpětně, pan Hlinka udělal správné rozhodnutí. Vždyť turnaj vyhrál,“ říkal po letech smířlivě i Eliáš.
O čtyři roky později byli Češi úřadujícími olympijskými šampiony, v zádech měli tři vyhraná mistrovství světa a v NHL byli s více než 80 hráči třetím nejpočetnějším národem po Kanaďanech a Američanech.
Nikoho příliš nedrásalo, že Josef Augusta do Salt Lake City nevzal obránce Jaroslava Modrého nebo produktivního Radka Bonka z Ottawy, o němž se ale tradovalo, že v 90. letech do šatny národního týmu nezapadl.
Před Turínem 2006 se řešila absence Aleše Kotalíka. "Sportovní výkonnost o nominaci dávno nerozhoduje,“ zlobil se útočník Buffala, které hrálo v té době na špici NHL. Nakonec si pro bronz přiletěl jako náhradník za zraněného Eliáše.
Do Vancouveru o čtyři roky později nevzal Vladimír Růžička veterána Dominika Haška, byť ten o to v 45 letech hodně stál a na konci olympijské sezony vychytal titul Pardubicím. Překvapivě chyběli útočníci Václav Prospal a Milan Hejduk.
Jasně největší poprask však způsobila nominace Aloise Hadamczika před hrami v Soči, dodnes posledním turnajem pod pěti kruhy, na kterém se představili hráči z NHL.
Hadamczik na svém seznamu opomenul Jiřího Hudlera, jenž prožíval v Calgary jednu z nejlepších sezon v kariéře, nebo obránce Jana Hejdu, v té době nejvytěžovanějšího českého hráče v NHL.
K tomu dráždila nominace beka Michala Barinky, sice světového šampiona z roku 2010, ale nastupujícího "jen“ v extralize. Na pikantnosti navíc přidával fakt, že Barinka je Hadamczikův zeť.
Mimo zůstali zámořští obránci Roman Polák či Jakub Kindl, nedostalo se ani na reprezentačního srdcaře Petra Čáslavu. Naopak na olympiádu se chystal 42letý útočník Petr Nedvěd.
A spustily se mediální přestřelky.
"Udělal bych to jako trenér,“ hodnotil Hejda ironicky pro deník Sport. "Vzal bych kluky ke konci kariéry, třeba ještě budou mít dobrý turnaj. Někoho z extraligy. A nezapomněl bych ani na rodinné příslušníky,“ rýpl si.
Navrch Hadamczika kritizoval, že vede národní tým "úplně bez systému“, a vyčítal mu hlavně hrubě neúspěšné MS 2013 ve Švédsku, kde Češi půl roku před olympiádou pohořeli.
Trenér reagoval poznámkou, že Hejda na velkém kluzišti nestíhá bruslit a okomentoval také nominaci Barinky.
"Nejsem alibista. Pokud jsem přesvědčený o tom, že to tak má být, tak jsem to tak udělal. Kdybych nedával na své názory, nedošel bych jako trenér z druhé národní ligy až do reprezentace,“ připomněl.
Češi však v Rusku porazili jen Lotyše a Slováky, od medaile byli pořádně daleko. Hadamczik potom trpké období ukončil rezignací.
Před cestou do Pchjongčchangu 2018 vysvětloval Josef Jandač, že 19letému mladíkovi Martinu Nečasovi z Komety zatím "chybí svaly“. Vzal ho až o pár měsíců později na MS do Dánska.
Nominace Filipa Pešána do Pekingu před čtyřmi lety větší překvapení neobsahovala, jenomže turnaj skončil pro Čechy historickým malérem - nepostupem do čtvrtfinále.
Rulík bude za měsíc v Miláně tento výsledek napravovat už zase s hráči z NHL, ve které však Čechů v posledních letech povážlivě ubylo. Ve svém výběru řešil hlavně akutní nedostatek obránců ze zámoří.
I tak překvapilo povolání beka Kundrátka, který v 36 letech neprožívá v Třinci povedenou sezonu. Rulík mu ovšem věří od zlatého šampionátu v Praze.
Některým hokejovým expertům na soupisce zase chybí tvrďák Adam Klapka z Calgary. Nicméně nominace se může v příštích týdnech ještě proměnit, třeba kvůli možným zraněním.
