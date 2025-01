Menšíkův vzestup? Nepřekvapuje mě, má to snazší než já, rýpl si americký tenista

Je to velké téma úvodního týdne Australian Open. Brazilec Joao Fonseca a Čech Jakub Menšík, dva teenageři, kteří na úvodním grandslamu smetli hráče top 10. Tenisový svět tak eviduje novou generaci špičkových hráčů. Podle Američana Taylora Fritze to mají ale současní mladíci mnohem snazší než on před lety.

Trvalo to 19 let, než se na jednom tenisovém grandslamu objevili dva teenageři, kteří by tam porazili hráče z elitní desítky rankingu. Naposledy to byli Novak Djokovič a Andy Murray. Dva pozdější grandslamoví šampioni, světové jedničky a legendy. Jejich nástupci jsou osmnáctiletý Fonseca a devatenáctiletý Menšík. První v Melbourne vyřadil světovou devítku Andreje Rubljova, ten druhý Nora Caspera Ruuda. Téma, zda jsme svědky zrodu nové dominantní dvojice na okruhu, se omílá na stránkách všech médií. Otázku na jejich výkony dostal i sedmadvacetiletý Američan a současná světová čtyřka Fritz. "Vůbec mě nepřekvapuje, že šli takhle nahoru. Oba mají trochu jiný styl tenisu, ale oba jsou působivé," uvedl rodák ze San Diega. Srovnávat jejich vzestup s vlastním pomalejším přesunem do špičky se mu moc nechtělo. "Mají to snazší, než jsem to měl já. Když mně bylo 18, v první pětce byli hráči jako Novak Djokovič, Rafa Nadal, Roger Federer, Andy Murray nebo Stan Wawrinka, takže asi nejlepší hráči všech dob. Ti tam teď už téměř nejsou," rýpl si. Zatímco Fonseca už v Austrálii dohrál, protože ho ve druhém kole přetlačil Ital Lorenzo Sonego, Menšík se chystá na páteční bitvu o osmifinále se Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou. Pokud vyhraje, mohl by se posunout už do první čtyřicítky žebříčku. "S Menšíkem jsem hrál na US Open, když čerstvě slavil osmnáctiny. Je neuvěřitelné, jak se od té doby zlepšil. Je z něj úžasný hráč. Na druhou stranu, je v dobré pozici, vždycky je lepší hrát proti někomu, na koho je větší tlak, zatímco vy ve svém věku nemáte co ztratit," analyzoval Fritz. Podle něj ukáže až čas, jestli tito mladíci mají na svět velkého tenisu a stanou se z nich noví grandslamoví šampioni. "Asi jsou i lepší hráči, než jsem býval já v jejich věku. Ale uvidíme, jak budou hrát velké zápasy, když na nich bude ta tíha a pozornost celého světa. Jak se ještě budou zlepšovat a vyvíjet," dodal americký tenista. Menšíkův zápas proti Španělovi je na programu v pátek zhruba ve čtyři hodiny ráno středoevropského času.