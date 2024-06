Německá mašina se rozjela hned v úvodu. Kroos a spol. nedali sebevědomým Skotům šanci

Fotbalisté Německa zahájili domácí mistrovství Evropy výhrou 5:1 nad oslabeným Skotskem.

V mnichovské Allianz Areně vedli už po prvním poločase o tři branky, postupně se trefili Florian Wirtz, Jamal Musiala a z penalty Kai Havertz. Ostrované hráli od konce úvodního dějství bez vyloučeného Ryana Porteouse. V 68. minutě se prosadil Niclas Füllkrug. Skotové v závěru snížili po vlastním gólu Antonia Rüdigera, skóre ale uzavřel v nastavení Emre Can.

Němci začali lépe než na posledním Euru v roce 2021, na němž podlehli na úvod Francii. Výhrou zahájili i dosud poslední domácí turnaj, kterým bylo mistrovství světa 2006. Skotové podlehli dnešnímu soupeři počtvrté za sebou a znovu vstoupili do skupiny porážkou, na den přesně před třemi lety nestačili na českou reprezentaci.

Dnes byl v Německu na programu pouze úvodní duel šampionátu. Druhý zápas skupiny A mezi Švýcarskem a Maďarskem má výkop v sobotu od 15:00, večer se odehraje i kompletní první kolo skupiny B.

Němci vstoupili do utkání velkým tlakem. V 10. minutě Kimmich z pravé strany připravil míč přímo do kroku Wirtzovi, jenž zpoza vápna prostřelil Gunna, přestože si skotský brankář na míč sáhl. Tahoun mistrovského Leverkusenu a nejlepší hráč uplynulé sezony bundesligy se stal ve věku 21 let a 42 dnů nejmladším německým střelcem na Euru.

V 19. minutě zvýšil jen o necelé tři měsíce starší Musiala. Záložník Bayernu Mnichov využil Havertzovu zpětnou přihrávku a zblízka napálil míč nekompromisně pod břevno.

Skotové se vůbec nedostali do hry a ve 42. minutě pro ně bylo ještě hůř. Gunn nejprve vyrazil Gündoganovu hlavičku, následně ale německého kapitána zfauloval Porteous a sudí Turpin po upozornění videorozhodčího nařídil penaltu. Za ostrý skluz na kotník navíc skotského stopera vyloučil. Pokutový kop s přehledem proměnil střelou doprostřed Havertz, jenž dal 17. gól v národním týmu. Němci skórovali třikrát v prvním poločase utkání Eura poprvé v historii.

Domácí v přesilovce dominovali i po změně stran a brankář Neuer při svém 35. startu na velkém turnaji, což je nový německý rekord, neměl takřka žádnou práci. V 58. minutě byl blízko další trefě Wirtz, z voleje těsně přestřelil. Čtvrtý zásah přidal až střídající Füllkrug, jenž se prosadil po pěti minutách na hřišti. Útočník Dortmundu si našel na hranici vápna odražený míč a trefil horní roh brány. Vylepšil tak svou výbornou bilanci v reprezentaci, v níž dal v 17 zápasech 12 gólů.

Čtvrthodinu před koncem dostal Füllkrug míč do sítě znovu, videorozhodčí ale odhalil ofsajd. Němci ovládli statistku střel 19:0 a míč drželi 68 procent času. Skotové se ale i bez střeleckého pokusu dočkali branky. V závěru McKenna po standardní situaci vracel míč před bránu a Rüdiger hlavou nešťastně poslal míč do vlastní sítě.

Skóre uzavřel v nastavení technickým obstřelem Can. Němci se vysokým vítězstvím už po úvodním zápase výrazně přiblížili postupu do osmifinále, do kterého projdou ze všech šesti skupin první dva celky tabulky a čtyři nejlepší týmy ze třetích míst.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina A (Mnichov):

Německo - Skotsko 5:1 (3:0)

Branky: 10. Wirtz, 19. Musiala, 45.+1 Havertz z pen., 68. Füllkrug, 90.+3 Can - 87. vlastní Rüdiger. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Andrich, Tah - Ralston. ČK: 44. Porteous (Skotsko). Diváci: 66.000.

Německo: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (46. Gross), Kroos (80. Can) - Musiala (74. Müller), Gündogan, Wirtz (63. Sané) - Havertz (63. Füllkrug). Trenér: Nagelsmann.

Skotsko: Gunn - Hendry, Porteous, Tierney (77. McKenna) - Ralston, McGregor (67. Gilmour), McTominay, Robertson - McGinn (67. McLean), Adams (46. Hanley), Christie (82. Shankland). Trenér: Clarke.