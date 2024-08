Verstappena čeká doma 200. Grand Prix. Má kariéra je už za polovinou, šokoval pilot

Max Verstappen se v neděli dočká významného milníku kariéry pilota F1. Při Velké ceně Nizozemska se zúčastní své 200. Grand Prix. V pouhých 26 letech si jezdec stáje Red Bull zajistil již tři tituly mistra světa a stal se jednou z dominantních postav startovního pole. I přes to dal jasně najevo, že nemíní pokračovat až k milníku 400 závodů.

Na otázku, zda bude usilovat o dalších 200 závodů, Verstappen vpředvečer podniku před domácími fanoušky odpověděl:

"To je jednoduchá odpověď. Jsem určitě za polovinou, ale už teď to byla neuvěřitelná jízda. Nepřipadá mi to jako 200 závodů. Ale za rok jich absolvujeme hodně, takže je člověk přidává poměrně rychle."

Nizozemcova kariéra v F1 začala v roce 2015 v juniorském týmu Red Bull Toro Rosso. Od té doby vyhrál 61 ze 199 závodů, do kterých nastoupil, a etabloval se tak jako velký aspirant na nejvyšší příčky.

Verstappen však už dříve naznačil, že si na rozdíl od některých svých vrstevníků, jako jsou Lewis Hamilton a Fernando Alonso, nepředstavuje, že by závodil až do svých 40 let.

26letý pilot má momentálně smlouvu s Red Bullem do konce roku 2028. Nevyloučil však, že by mohl paddock opustit dříve. "Rok 2028 je ještě daleko," řekl.

"V tuto chvíli v hlavě o nové smlouvě nepřemýšlím. Chci vidět, jak to půjde, a podívat se na nové předpisy, abych zjistil, jestli mě to baví, nebo ne. Pak i v letech 2026 a 2027 je spousta času na to, abych se rozhodl, co bude dál. Nechávám si všechno otevřené a jsem v tomhle ohledu docela nenáročný," dodal.

Navzdory současné dominanci v šampionátu, kdy má před Landem Norrisem pohodlný náskok 78 bodů, se Verstappen soustředí hlavně na aktuální než na dlouhodobé cíle. Jeho pragmatický přístup se týká i nadcházející Velké ceny Nizozemska, v níž od jejího návratu do kalendáře v roce 2021 nenašel přemožitele.

"Musíte být prostě realističtí - pokud můžete závod vyhrát. Samozřejmě za tím jdete, a pokud nemáte šanci, pak je to velmi jednoduché, nezasloužíte si vyhrát, jdete dál a snažíte se jet lépe," prohlásil tajemně.

Verstappen nehledí jen na formuli 1. Už dříve vyjádřil zájem vyzkoušet si závodní kategorie, jako je například 24 hodin Le Mans. "V současné době je těžké kombinovat (jiné série) s F1, když máme tolik závodů," vysvětlil. "Jakmile přestanu v F1, chtěl bych dělat jiné věci a být více uvolněný, tedy být více doma, protože když v něčem závodím, chci být dobrý a chci vyhrát."

Jezdci s největším počtem odjetých Grand Prix ve formuli 1 1. Fernando Alonso (Španělsko) - 371 GP v letech 2001, 2003-2018, 2021 až dosud

2. Lewis Hamilton (Velká Británie) - 323 GP v letech 2007 až dosud

3. Kimi Räikkönen (Finsko) - 350 GP v letech 2001-2009, 2012-2021

4. Rubens Barrichello (Brazílie) - 326 GP v letech 1993-2011

5. Michael Schumacher (Německo) - 308 GP v letech 1991-2006, 2010-2012

6. Jenson Button (Velká Británie) - 306 GP v letech 2000-2017

7. Sebastian Vettel (Německo) - 300 GP v letech 2007-2022

8. Felipe Massa (Brazílie) - 269 GP v letech 2002, 2004-2017

9. Riccardo Patrese (Itálie) - 256 GP v letech 1977-1993

10. Sergio Pérez (Mexiko) - 255 GP v letech 2011 až dosud

Pozn.: Údaje před GP Nizozemska 2024

David Couthatrd se v Red Bull proháněl ulicemi Prahy: