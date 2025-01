Slavia koupila z Baníku brankáře Markoviče, využila předkupní právo

Jiří Fantík

Na konci týdne šokovala sportovní svět zpráva o rekordním přestupu Antonína Kinského do londýnského Tottenhamu. Sešívaní získali za českého brankáře i s bonusy přibližně 20 milionů eur, což Kinského dělá nejdražším přestupem gólmana v české historii. Červenobílí zareagovali velmi rychle a do Edenu se vrací z Ostravy Jakub Markovič.

Dlouhodobě zraněný Jindřich Staněk, který naposledy odchytal zápas na Euro v Německu proti Turecku, by se měl připojit do zimní přípravy. Půl roku ale nechytal a není jisté, zda naváže na své výkony, které z něj udělaly reprezentační jedničku. Z toho důvodu do Edenu přichází Jakub Markovič.

Působení v Praze, konkrétně ve Slavii, moc dobře zná, jelikož je odchovancem vicemistra. V dresu sešívaných odchytal v sezóně 2018/19 dva zápasy, po kterých si ale nevybudoval své místo v základní sestavě, a tak putoval po hostováních. V roce 2023 přestoupil natrvalo do Baníku Ostrava, kde se stal pevným členem základní sestavy.

V podzimní časti letošní sezony si připsal šest čistých kont a dopomohl tak Baníku k přezimování na čtvrtém místě.

Slavia Baníku za Markoviče zaplatí 10 milionů korun. Sešívaní věří, že třiadvacetiletý gólman naváže na své výkony a pomůže Pražanům v boji o mistrovský titul a postup do vyřazovací části Evropské ligy. Markovič se Slavií odletí na zimní přípravu do španělského města Marbella.