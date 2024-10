"Mají video, nemůžou dělat chyby." Součka dopálila penalta ve prospěch Ukrajinců

Kapitán Tomáš Souček bod za remízu 1:1 v utkání Ligy národů s Ukrajinou bral, přestože čeští fotbalisté v jejím domácím azylu ve Vratislavi ztratili vedení. Devětadvacetiletý záložník West Hamu zpochybnil penaltu, z níž soupeř srovnal, v Anglii by podle něj rozhodčí takový pokutový kop za ruku nenařídili.

Po pátečním vítězství 2:0 nad Albánií národní tým znovu neprohrál a posunul se o bod do čela tabulky. "Uvidíme po posledním zápase, jestli jeden bod stačí, ale musíme s ním být spokojeni. Ze srazu máme čtyři body a hráli jsme s dvěma těžkými soupeři. Vidíme sílu Ukrajiny. Šance měly oba týmy. My dali hezčí gól, oni ze sporné penalty. Je to škoda, mohli jsme i vyhrát. Ale s respektem k soupeři bod bereme," řekl Souček.

Ukrajinci srovnali v 53. minutě z penalty, kterou španělský rozhodčí Guillermo Cuadra Fernández nařídil za ruku obránce Ladislava Krejčího. "Nerozumím tomu. Musel by si ruce useknout. Láďa na hřišti říkal, že rukou nehrál, já to viděl podobně jako on. Musím se na to sám podívat. Měli tu video, tak by neměli dělat chyby," podotkl Souček.

"Byla to škoda, říkal jsem si, že (Láďa) má klidný balon před gólmanem. V Anglii by se takové ruce určitě nepískly, tam jsou proti tomu, nastřelené zblízka nebo v přirozeném pohybu. Ale tady to rozhodčí pískl a nehledě na video bylo vidět, že si chce stát za svým," dodal rodák z Havlíčkova Brodu.

Skóre v 18. minutě svou první brankou v reprezentačním "áčku" otevřel záložník Lukáš Červ. "Jsem za něj rád. Slyšel jsem nějaké posměšky, že by měl zlepšit oslavu po gólu. Ale ne, je to dobrý kluk a svými výkony v klubu i tady si zaslouží, aby ve středu zálohy byl," poukázal Souček na Červův oslavný úprk po gólu.

Střelce za premiérovou branku nemine zápisné. "Já nejsem pokladník, jen dozorčí. Od toho jsou Lukáš Provod s Vláďou Coufalem, takže myslím, že ti se o to postarají rovnou cestou domů," usmál se Souček.

Český kapitán se těsně před Červovou trefou srazil s křídelníkem Oleksijem Huculjakem, který se zranil a musel střídat. "Šel jsem hned za ním, jestli je v pohodě. Omluvil jsem se mu. Faul to nebyl, ale řešil jsem, jak je na tom. Prý jel do nemocnice na vyšetření, jestli nemá otřes mozku nebo něco dalšího. Mám na něj číslo, tak se s ním spojím," avizoval Souček.

Vyzdvihl Červův přínos pro tým. "Jeho a Šulcíka (Pavla Šulce) musím pochválit, jak jsou poctiví a běhaví, ale zároveň i fotbaloví. V posledních třech zápasech jsme teď měli střed pole celkem pod kontrolou. Každým zápasem tým v ustálené sestavě roste," podotkl Souček.

Český celek od debaklu 1:4 v Gruzii v úvodním duelu Ligy národů třikrát po sobě neprohrál a kapitán věří, že zlepšení potvrdí v listopadu. Případné vítězství ve skupině může vedle postupu do elitní divize A přinést i účast v play off o mistrovství světa.

"Jsme první v tabulce a chceme, abychom tak skončili. Máme rok a půl do mistrovství světa, všichni se tam chceme dostat. Nechceme žádný zádrhel, jen pokračovat v tom, co jsme teď začali," přál si Souček.

"Byl obrovský průšvih v Gruzii, ale zvrátili jsme to. S posledními třemi zápasy jsem naprosto spokojen. Cítím, že tým teď má dobrou energii. Ale je před námi listopadový sraz, který musíme zvládnout," doplnil.