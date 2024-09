Pikantní souboj padá. Krejčíková zahodila čtyři mečboly, na Muchovou jde Rumunka

Tenista Jiří Lehečka se probojoval na turnaji v Pekingu do čtvrtfinále poté, co poprvé zvítězil nad Španělem Robertem Bautistou. Šestatřicetiletého hráče zdolal 3:6, 6:2, 6:1. Karolína Muchová je po další hladké výhře v 3. kole. Čínskou tenistku Jüan Jüe porazila 6:3, 6:1. O postup do osmifinále mohla hrát s Barborou Krejčíkovou, která ale v utkání s Rumunkou Cristianovou nevyužila čtyři mečboly.

Lehečkovým dalším soupeřem může být světová jednička Jannik Sinner. Italský vítěz nedávného US Open hraje s Rusem Romanem Safiullinem. V předchozích třech zápasech s Bautistou uhrál Lehečka dohromady jediný set. Nedávno mu podlehl i v Davisově poháru a také duel v Pekingu začal lépe pro španělského veterána. Úvodní set rozhodl jediný brejk, který se Bautistovi povedl ve čtvrtém gamu. V dalším průběhu utkání se obraz hry zcela změnil. Lehečka v každém setu sebral soupeři dvakrát podání, zatímco sám už servis neztratil. K vítězství si pomohl 12 esy. Semifinalistka letošního US Open Muchová zvládla i druhý zápas v čínské metropoli suverénně. Po úvodní výhře nad Ruskou Annou Blinkovovou 6:1, 6:1 ztratila s 41. hráčkou světa Jüan Jüe jen o dva gamy více. Zápas trval 80 minut. Nyní čeká Muchovou světová osmdesátka Cristianová, která svedla s Krejčíkovou téměř tříhodinovou bitvu. Zpočátku dramatu nic nenasvědčovalo. Sedmá nasazená Krejčíková, která měla v prvním kole volno, získala úvodní set za 35 minut 6:1. Druhá sada s pěti brejky ale patřila rumunské tenistce, která pro sebe rozhodla i napínavý třetí set. Krejčíková měla v extrémně dlouhém desátém gamu čtyři příležitosti zápas ukončit, ale Cristianová všechny mečboly odvrátila. Wimbledonskou šampionku porazila stejně jako v dubnu v Madridu a vzájemnou bilanci vede 2:1. Muchová se utká s Cristianovou na turnaji WTA poprvé. Tenisový thriller pro Macháče Tomáš Macháč postoupil na tenisovém turnaji v Tokiu do čtvrtfinále. Světovou třináctku a pátého nasazeného Američana Tommyho Paula porazil 2:6, 6:3 a 7:6. Jejich první vzájemný zápas trval přes dvě a půl hodiny. Dalším Macháčovým soupeřem bude Američan Alex Michelsen, který v prvním kole vyřadil turnajovou čtyřku Řeka Stefanose Tsitsipase a dnes porazil jiného hráče z kvalifikace Christophera O'Connella. Australana zdolal hladce 6:1, 6:4. S Michelsenem se český tenista utká podruhé, v květnu v Ženevě ho rovněž ve čtvrtfinále porazil ve dvou setech. Macháč po nevydařeném Davis Cupu, v němž se potýkal se zdravotními problémy, sehrál v Tokiu druhý třísetový zápas. V úvodním kole zdolal momentálně nejvýše postavený Čech ve světovém žebříčku Australana Alexeie Popyrina 6:3, 6:7, 7:5. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře dnes uspěl také ve čtvrtfinále deblu. S Britem Jackem Draperem porazili třetí nasazenou francouzskou dvojici Fabien Reboul, Sadio Doumbia 5:7, 6:2, 10:8. Macháč bude usilovat o druhé deblové finále na ATP Tour. S Draperem je čekají Uruguayec Ariel Behar s Američanem Robertem Gallowayem, kteří vyřadili nasazené jedničky Jacksona Withrowa a Nathaniela Lammonse z USA. Macháč byl ve finále v únoru v Marseille, kde nakonec s Číňanem Čang Č'-čenem získali titul. Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch): Muži (dotace 3,891.650 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (ČR) - Bautista (Šp.) 3:6, 6:2, 6:1, Cobolli (It.) - Kotov (Rus.) 6:4, 6:2, Sinner (1-It.) - Safiullin (Rus.) 3:6, 6:2, 6:3. Ženy (dotace 8,955.610 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Muchová (ČR) - Jüan Jüe (30-Čína) 6:3, 6:1, Cristianová (Rum.) - Krejčíková (7-ČR) 1:6, 6:4, 7:5, Sabalenková (1-Běl.) - Sawangkaewová (Thaj.) 6:4, 6:1, Haddadová Maiaová (13-Braz.) - Wej S'-ťia (Čína) 7:5, 6:4. Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,989.865 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Macháč (ČR) - Paul (5-USA) 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).