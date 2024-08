Kontroverzní dvoustovka: Lyles ji běžel s covidem. Skončil na invalidním vozíku

Americký sprinter Noah Lyles startoval v olympijském finále běhu na 200 metrů navzdory tomu, že dva dny před závodem měl pozitivní test na covid.

Už ve svolavatelně před závodem měl šampion ze stovky nasazenou roušku a pak si doběhl stejně jako před třemi lety v Tokiu "jen" pro bronz v čase 19,70 sekundy za vítězným Letsilem Tebogem z Botswany (19,46) a krajanem Kennethem Bednarekem (19,62). O Lylesově pozitivním testu na covid informoval po závodě americký svaz. Zklamaný a vyčerpaný sprinter, jehož po doběhu zdravotníci dokonce posadili do invalidního vozíku, to poté potvrdil televizi NBC.

"V úterý brzy ráno jsem probudil a cítil jsem se bídně. Věděl jsem, že to bylo něco víc než svalová horečka ze stovky. Probudili jsme lékaře a provedli jsme test, který bohužel ukázal, že pozitivně reaguji na covid. To si (v závodě) vybralo svoji daň, to zcela určitě," řekl Lyles už opět s nasazenou rouškou. Po pozitivním testu byl v karanténě, start ale nevzdal. "Pořád jsem chtěl běžet a bylo mi řečeno, že můžu," dodal.

Americká federace v prohlášení uvedla, že národní olympijský výbor se řídí veškerými předpisy olympijských her i centra pro kontrolu nemocí. "Po důkladném lékařském vyšetření se Noah rozhodl dnes večer závodit. Jeho rozhodnutí respektujeme a budeme jeho stav monitorovat," konstatovala americká atletická federace.

Lyles už v Paříži nesplní cíl získat tři zlaté medaile a je otázkou, zda nastoupí do sprinterské štafety. Sám řekl, že rozhodnutí ještě nepadlo. "Chci být otevřený a transparentní, nechám rozhodnutí na nich," uvedl.