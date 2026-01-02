Litvínov utrpěl od Plzně nejtěžší porážku sezony

Hokejisté Plzně i potřetí v sezoně přehráli poslední Litvínov. V utkání 37. kola extraligy dominovali na jeho ledě 8:1 a připsali si třetí vítězství za sebou. Litvínov bez bratrů Davida a Ondřeje Kašových utrpěl nejtěžší porážku sezony a prohrál podruhé za sebou.
První hattrickem v nejvyšší soutěži a asistencí se o výhru Plzně zasloužil útočník Matyáš Filip, který dvakrát skóroval v oslabení. Dvěma góly a přihrávkou přispěl Michal Teplý.
Mladá Boleslav porazila České Budějovice 4:2. Motor zdolala poprvé v sezoně a utnula sérii pěti nezdarů ve vzájemných duelech. Jihočeši vedli, po obratu domácích vyrovnali, ale v úvodu druhé třetiny rozhodl svým druhým dnešním gólem Patrik Zdráhal. Tři body za branku a dvě asistence si připsal Tomáš Fořt.
37. kolo hokejové extraligy:
HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)
Branky a nahrávky: 13. Hännikäinen (Polášek, Plutnar) - 12. Filip (Schleiss), 15. Holešinský (V. Lajunen, N. Malík), 17. Teplý (Merežko, V. Petman), 31. Filip (Schleiss, V. Lajunen), 38. Teplý (Zámorský, Kvasnička), 44. Filip (Měchura, D. Simon), 52. L. Strnad (Filip, Měchura), 55. J. Lev (Teplý, Percy). Rozhodčí: Hribik, Sýkora - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2. Diváci: 5033.
Litvínov: M. Tomek (41. A. Kubík II) - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Šenkeřík, Plutnar - Čajkovič, M. Sukeľ, Hlava - Hännikäinen, Jícha, Pištěk - Maštalířský, Holmström, Jaroslav Brož - Zygmunt, Jurčík, Koblasa - od 21. navíc Šprynar. Trenér: Petr.
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, V. Lajunen, Malák, Šalda - Holešinský, D. Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - O. Pšenička, J. Lev, I. Sedláček - O. Rohlík. Trenér: Jandač.
BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. P. Zdráhal (Fořt, Lintuniemi), 17. Klepiš (O. Procházka, Buchtele), 24. P. Zdráhal (Skalický, Fořt), 60. Fořt (Skalický) - 7. N. Olesen, 20. F. Přikryl (Vráblík, Štencel). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3332.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Skärberg, Š. Kubíček, Lintuniemi, Gewiese - P. Zdráhal, Fořt, Skalický - O. Procházka, Klepiš, Buchtele - Rekonen, Malínek, Moses - P. Musil, Závora, Lichtag. Trenér: M. Hořava st.
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera - Lantoši, Bulíř, Ordoš - Kašlík, F. Přikryl, N. Olesen - M. Beránek, M. Toman, Valský - Humeník, P. Novák, Kachyňa. Trenér: Čihák.
HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 6. Dravecký (J. Galvas, Cienciala), 60. Hrehorčák. Rozhodčí: R. Šír, Úlehla - Frodl, Hynek.Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 9833.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Budík, Port, J. Zbořil - Yetman, Nellis, M. Kalus - Edmonds, Hrivík, Lednický - Bernovský, Hladonik, Fasner - Hauser, J. Šír, Macias. Trenér: Varaďa.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Jank - Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, P. Vrána, Cienciala. Trenér: Žabka.
HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 14. K. Pospíšil (T. Zohorna, Ďaloga), 29. T. Zohorna (K. Pospíšil, H. Zohorna) - 4. Ojamäki (Audette), 47. Vigneault (Pietroniro, Mendel), 48. Ojamäki (Audette, M. Marcel), 60. Kelly Klíma. Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Blažek, Rampír. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 7493.
Brno: Kavan - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Gulaši, Ďaloga, Bartejs - Flek, Cingel, Š. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Ferda, A. Zbořil, J. Kos - Ekrt, Kollár, Malý. Trenér: Pokorný.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Piskáček, Blain, Mendel, Wylie, Michal Houdek, Pietroniro - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - Ojamäki, Audette, M. Marcel - J. Strnad, Melka, M. Forman - Bareš, Konečný, Lisler. Trenér: Plekanec.
HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 12. Orsava (Fridrich, Čacho), 18. Čacho (Krastenbergs), 26. Rayen Petrovický (Fridrich, Ondrušek), 33. Krastenbergs, 42. Fridrich (Krastenbergs) - 5. Petrovský (T. Hanousek), 46. Lenc (J. Pytlík, A. Najman), 59. R. Šimek (T. Hanousek, J. Pérez). Rozhodčí: Obadal, Vrba - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:6, navíc Kusko, Ondrušek, Hrádek - A. Musil, Lenc, J. Pytlík všichni 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 4145.
Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rašner, Rayen Petrovický - Kusko, Nahodil, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Matýs, Čacho, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Hanousek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Kachlíř - Petrovský, A. Najman, Lenc - F. Jansa, Weatherby, Mazura - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Hujer, Špilka, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 3. Egle (Jiskra, M. Kočí), 57. Minárik (Mamčics), 62. O. Beránek (Šťastný, Jaks) - 32. M. Kaut (Červenka, L. Sedlák), 49. Hájek (Kondelík). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 5418.
Karlovy Vary: D. Král - Jaks, D. Moravec, Josef Myšák, Mamčics, Dello, M. Kočí - O. Beránek, Černoch, D. Šťastný - Bambula, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, M. Tourigny, Mikliš - M. Kaut, L. Sedlák, Červenka - Mandát, Kondelík, Kelemen - Hrníčko, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, J. Stránský. Trenér: Pešán.
