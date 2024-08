Lidi, nechte to na mně, já tu medaili taky chci, prosí Fuksa fanoušky. Debl ho nakopl

Ve finále chtěli s bráchou Petrem předjet aspoň jednu loď a povedlo se. Teď je před Martinem Fuksou vrchol olympijských her v Paříži, finále na kilometru singlkanoe. Že je favoritem vnímá, ale nabádá fanoušky ke shovívavosti.

Paříž (od našeho zpravodaje) - V Paříži má nejlepší český kanoista opravdu nabitý program. Zatímco ve čtvrtek absolvoval dvě náročné jízdy na půlkilometru v deblkanoi, hned v pátek ho čeká stejně náročný program i na dvojnásobné vzdálenosti, kde už bude v lodi sedět sám a pojede o životní medaili.

"Ale neberu to jako nevýhodu. Každému sedí něco jiného. Kvalifikoval jsem se ve dvou disciplínách, tak jedu dvě disciplíny. Navíc jednu spolu s bráchou, kdyby on nejezdil, deblu se neúčastním," nechal se slyšet poté, co se sourozencem zajeli sedmé místo.

Jednatřicetiletý Fuksa je přesvědčený, že mu čtvrteční závod na deblu může před pátečním vrcholem jenom pomoct. Vždyť na břeh vystoupili s životním maximem.

"Nikdy jsme na velké akci lepší nebyli. Před pátkem je to určitě nakopnutí. Je dobrý si vyzkoušet i nějaký rychlý záběr, že nejezdím jen kilákové tempo," myslí si český kanoista.

Ani ho nemrzelo, že medaile byla jen něco málo přes šest desetin sekundy daleko.

"Nemáme tolik tréninků na deblu. Většina posádek to trénuje denně. Péťovi patří velký dík, že mě toleruje, protože mou hlavní disciplínou je kilometr," dodal Fuksa.

A od čtvrtečního odpoledne už dělá všechno pro to, aby byl nejprve na semifinále a pak snad i na finále A kilometru co nejlépe připravený.

Jdu se teď projet na singla, pak nějaký odpočinek, jídlo. Půjde o to, co nejvíc nabrat síly. Já se teď sice cítím takový nabitý, že bych klidně jel všechno, ale ona ta únava časem přijde. Dám masáž, fyzio…," líčil nymburský rodák nejbližší program.

Pro Fuksu jsou to už třetí olympijské hry, k velkým aspirantům na medaili patřil i při předchozích účastech, ale zatím mu svítí v kolonce nejlepších výsledků na kilometru dvě pátá místa. Přitom je trojnásobným mistrem světa.

"Dlouhé roky vozím medaile, nějakou bych si zasloužil, umím na ni jet. Uvidíme, co to se všemi udělá, semifinále, hned dvě hodiny nato finále. Takhle to normálně nejezdíme. Budu se snažit, co nejvíc to půjde," slíbil.

Olympijské hry v Paříži končí v neděli, česká výprava má stále na kontě jen dva cenné kovy z minulého pátku. Těžko byste hledali větší naději, která by s celkovým počtem ještě něco mohla udělat. Tlak fanoušků si ale Fuksa nechce připustit.

"Trénuju sám, lidi tam nikdy nejsou, budu moc rád, když mi budou držet palce, ale chci jim vzkázat, aby to nechali na mně, aby věřili, že pro to dělám nejvíc a nikdo tu medaili nechce víc než já," uvedl.

