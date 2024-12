Lendl jako kouč? Učil raději psa na záchod, zuřil Zverev. "Ivan Hrozný" je zase zpět

Je zpátky na okruhu jako trenér. Československá tenisová legenda Ivan Lendl kývl na nabídku Poláka Huberta Hurkacze a pokusí se vytáhlého hráče dostat do absolutní elity. Světová média nyní vytahují příběhy o tom, jaký je ostravský rodák vlastně trenér.

Má za sebou úctyhodnou kariéru jako hráč. Vždyť kromě Wimbledonu vyhrál všechno, co mohl. Ale k zahození není jeho životopis ani v roli trenéra.

Spolupracoval s Britem Andym Murrayem celkem ve třech obdobích a britský tenista pod jeho vedením získal v letech 2012 až 2016 všechny tři své grandslamové tituly a dvě olympijská zlata.

Krok vedle přišel v roce 2018, kdy Lendl zahájil spolupráci s Němcem Alexanderem Zverevem, ale do roka se rozešli.

Rodák z Hamburku pak spustil na jejich trénování smršť kritiky, kterou média vytáhla nyní v době, kdy Lendl čerstvě zahájil spolupráci s polským tenistou Hubertem Hurkaczem.

"Když jsme šli na trénink, a ten měl třeba dvě hodiny, stoupl si za mě a půl hodiny mi byl schopný vyprávět o tom, jak někde hrál golf," cituje Tennis Magazine slova aktuálně sedmadvacetiletého tenisty.

Pod Lendlem se Zverevovi vůbec nedařilo a spojení se rozpadlo v červenci 2019, když Němci uštědřil tvrdou lekci v prvním kole Wimbledonu český tenista Jiří Veselý.

"Dalším jeho hlavním předmětem zájmu byl jeho pes. Pořídil si tehdy nového a učil ho chodit na záchod. To bylo to jediné, spolu s golfem, co ho zajímalo," dodal Zverev.

Němec je momentálně také ve fázi hledání trenéra, ale zatím ho vede jeho otec.

Když viděl, jak jeho slova o "Ivanovi Hrozném", jak se Lendlovi přezdívalo, opět obletěla internet, trochu ho to pobouřilo.

"V poslední době jsem na tohle téma nedával žádný rozhovor. Je vidět, že je v tenisovém světě trochu nuda, protože se čeká na další sezonu a média nemají o čem psát. Tak na viděnou v Austrálii," rýpl si na Instagramu Zverev.

Čtyřiašedesátiletého Lendla každopádně čeká v roce 2025 velká výzva. Znovu nastartovat sedmadvacetiletou polskou mašinu, která loni vypadla z první desítky až na šestnácté místo.