Ledeckou srazila chyba v závěru. Češka skončila v super G těsně za desítkou

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká obsadila 11. místo v dnešním superobřím slalomu Světového poháru v Cortině d'Ampezzo, kde se příští rok pojede o olympijské medaile. Devětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka chybovala v závěrečné pasáži a na vítěznou Italku Federicu Brignoneovou ztratila 1,57 sekundy. Druhá česká reprezentantka Tereza Nová závod kvůli neprojetí branky nedokončila.

Ledecká po osmé příčce v sobotním sjezdu na další umístění v elitní desítce nedosáhla. Vedla si solidně a ve třetím ze čtyř sektorů měla dokonce druhý nejlepší čas, jenže pak jí nevyšel drobný skok a jen s vypětím všech sil se udržela v trati.

Na desátou Emmu Aicherovou z Německa nakonec ztratila sedm setin sekundy, od stupňů vítězů Ledeckou dělila necelá půlsekunda. Nejlepším výsledkem Ledecké v superobřím slalomu v této sezoně Světového poháru zůstává sedmé místo z prosincového závodu ve Svatém Mořici.

Skvělou aktuální formu před domácím publikem potvrdila Brignoneová, která znovu posunula vlastní rekord nejstarší vítězky ve Světovém poháru. Po třetím místě v sobotním sjezdu dnes v superobřím slalomu předvedla čistou jízdu, ve třech ze čtyř sektorů měla nejrychlejší čas. Čtyřiatřicetiletá Italka porazila o 58 setin Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou, které i druhá příčka stačila k udržení vedení v hodnocení této disciplíny.

Brignoneová se v boji o malý křišťálový glóbus za superobří slalom posunula na druhou příčku a upevnila si vedení v celkovém pořadí SP. Na stupních vítězů skončila v pátém z posledních šesti závodů SP, do kterých nastoupila.

Čtyřicetiletá Lindsey Vonnová, která byla před týdnem čtvrtá v superobřím slalomu ve Svatém Antonu, dobře rozjetý závod po pádu na začátku druhé poloviny tratě nedokončila. V jedné z branek se americká legenda až příliš naklonila do oblouku a skončila na boku. Sama se zvedla a odjela po svých.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:21,64. 2. Gutová-Behramiová -0,58, 3. Suterová (obě Švýc.) -1,08, 4. Curtoniová (It.) -1,11, 5. Haaserová (Rak.) -1,14, 6. Lieová (Nor.) -1,22, …11. Ledecká -1,57, Nová (obě ČR) nedokončila. Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Gutová-Behramiová 285, 2. Brignoneová 250, 3. Goggiaová (It.) 19, 4. Hütterová (Rak.) 187, 5. Macugaová (USA) 178, 6. Curtoniová 149, …11. Ledecká 97. Průběžné pořadí SP (po 17 z 35 závodů): 1. Brignoneová 639, 2. Rastová (Švýc.) 533, 3. Hectorová (Švéd.) 507, 4. Gutová-Behramiová 504, 5. Ljutičová (Chorv.) 456, 6. Goggiaová 421, …19. Ledecká 229, 68. Dubovská (ČR) 29.