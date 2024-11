Ledecká se pouští do boje: Je mi z toho strašně smutno, kolizi ještě zkusím zvrátit

Kolize snowboardingu a lyžařského sjezdu v plánovaném programu zimních olympijských her v roce 2026 trojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou mrzí. České televizi po dnešním triumfu v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v čínském Mylinu, řekla, že se pokusí to ještě zvrátit.

Paralelní obří slalom na snowboardu a ženský sjezd na lyžích jsou v programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo naplánované shodně na neděli 8. února. Ledecké to tím pádem brání absolvovat obě disciplíny. Na snowboardu by mohla po triumfu v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022 útočit na třetí olympijské zlato za sebou. A také v rychlostních lyžařských disciplínách patří do světové špičky. V roce 2018 šokovala ziskem zlaté olympijské medaile v superobřím slalomu.

V Itálii by podle současného programu musela jeden ze závodů obětovat: buď lyžařský sjezd v Cortině, nebo obří slalom snowboardistek v Livignu. Centra her v Itálii jsou daleko od sebe, Livigno a Cortinu dělí několik hodin cesty autem.

"Je mi z toho strašně smutno. Nevím, jestli je v mých silách, abych to nějak změnila. Pokusím se obepsat pár kamarádů z (sponzorského týmu) Red Bullu, doufám, že Český olympijský výbor za mě taky zabojuje, snad český svaz. Doufám, že Česká republika za mě zabojuje, aby mě čeští fanoušci mohli sledovat jak na lyžích, tak na snowboardu," řekla Ledecká.

"Ale je to tak, jak to je. Těch sportovců, kteří dělají dva sporty na olympiádě není moc, jsem zatím sama. Takže se s tím asi moc nepočítá. Mrzí mě to, budu se snažit to změnit, ale nevím, jestli je to v mých silách," dodala.

V aktuální, předolympijské sezoně chce Ledecká startovat na obou šampionátech. MS ve sjezdovém lyžování i snowboardingu jsou tentokrát v různých termínech.