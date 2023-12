Ledecká je po roce zpět, v Rakousku ale neměla svůj den: Horizonty mi prostě nejdou

Ester Ledecká se vrátila po roce a tři čtvrtě do Světového poháru lyžařek 23. místem v superobřím slalomu ve Svatém Mořici. Úvodní rychlostní závod sezony vyhrála Italka Sofia Goggiaová, na niž česká reprezentantka ztratila 3,44 sekundy.

Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká, jež minulou sezonu vynechala kvůli komplikované zlomenině klíční kosti, startovala při comebacku s číslem 23. Zatímco v minulých dvou dnech při trénincích na sobotní sjezd panovalo ve švýcarském středisku slunečné počasí, dnes bylo zataženo, lehce sněžilo a v horní části padla mlha.

Osmadvacetiletá Ledecká byla po dojetí svého prvního lyžařského závodu po 631 dnech sedmnáctá. V dalším průběhu se před ni několik soupeřek dostalo, na bodech ale pražská rodačka zůstala. Před dnešním závodem naposledy startovala na lyžích loni v březnu na finále SP v Courchevelu, v minulé sezoně ovlivněné zraněním zvládla jen dva závody ve snowboardovém seriálu.

Ledecká věděla, že nezajela dobrou jízdu, ale podle svých slov dělala, co mohla. "V podstatě jsem udělala všechno, co jsem byla schopná udělat. Byla to hodně těžká trať, špatná viditelnost. Horizontů je tady strašně moc. V Mořici jsem nikdy neměla svůj den, horizonty mi nejdou. V televizi to není vidět, ale z pozice lyžaře je tady minimálně deset bran, za které vůbec nevidíte, jakým směrem vás to za vlnou vyhoupne," uvedla v nahrávce pro média.

Je nicméně ráda, že čekání na návrat skončilo. "Mám za sebou první závod po tak dlouhé době a budu se mít od čeho odrazit," dodala Ledecká. Druhá česká reprezentantka na startu Tereza Nová obsadila s odstupem 6,71 sekundy 45. místo ze 47 lyžařek, které závod dokončily.

Elitní sjezdařka Goggiaová vyhrála suverénně s náskokem 95 setin před Rakušankou Cornelií Hütterovou. Třetí skončila s odstupem 1,02 sekundy úřadující olympijská vítězka a držitelka malého glóbu za hodnocení disciplíny Lara Gutová-Behramiová. Se ztrátou šesti setin za Švýcarkou skončila čtvrtá Američanka Mikaela Shiffrinová, jež vede celkové pořadí SP.

"Jsem trochu překvapená, ten čas mi tak dobrý nepřipadal. Rozhodně jsem jela na hraně, protože jsem toho moc neviděla. V rozhodujících místech jsem si ale správně najela a to mi dalo rychlost," řekla Goggiaová. Jednatřicetiletá rodačka z Bergama si připsala 23. výhru ve Světovém poháru a šestou v super-G, v němž naposledy zvítězila před dvěma lety ve Val d'Isére.

Na startu chyběla Rakušanka Nina Ortliebová, neboť si dnes při rozjíždění před závodem poranila nohu a zamířila na vyšetření do nemocnice. V trénincích na sjezd sedmadvacetiletá lyžařka zajela nejrychlejší a třetí čas a patřila k favoritkám.

Dnešní super-G byl premiérovým rychlostním závodem v této sezoně vůbec. Kvůli špatnému počasí přišli v listopadu muži i ženy o sjezdy ve středisku Zermatt/Cervinia a minulý týden nemohli kvůli sněžení a větru lyžaři odjet ani jeden ze tří plánovaných závodů v Beaver Creeku.

O víkendu ve Svatém Mořici pojedou ženy sjezd a další superobří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - superobří slalom: 1. Goggiaová (It.) 1:16,63, 2. Hütterová (Rak.) -0,95, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,02, 4. Shiffrinová (USA) -1,08, 5. Brignoneová (It.) -1,21, 6. Venierová (Rak.) -1,58, …23. Ledecká -3,44, 45. Nová (obě ČR) -6,71. Průběžné pořadí SP (po 8 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 520, 2. Vlhová (SR) 391, 3. Gutová-Behramiová 385, 4. Brignoneová 365, 5. Hectorová (Švéd.) 296, 6. Goggiaová 206, …38. Dubovská 38, 70. Ledecká 8, 83. Jelínková (všechny ČR) 2.