Aktivní na sítích, má krásnou partnerku. "Rocková hvězda" Norris je novou nadějí F1

Popularita Landa Norrise, nečekaného vítěze nedělní Velké ceny Miami F1, začíná nabírat na obrátkách.

Když dojel ve neděli do cíle Velké ceny Miami, mohl si připadat jako v Glastonbury, kde vyrůstal. Lidé z týmu McLaren ho vytáhli nad sebe a mladý jezdec plul vzduchem jako kultovní zpěvák na slavném hudebním festivalu.

Po třech letech se tak do slova a do písmene potvrdil výrok dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa: "Lando, jsi rocková hvězda!"

Španěl to tehdy prohlásil v boxech Red Bull Ringu, kde si spolu vyměnili helmy. Tím také svého o 18 let mladšího soupeře oficiálně pasoval mezi elitu formule 1.

Norris se na Floridě dočkal dalšího mezníku na cestě k tomu být skutečnou superstar F1. Svůj 110. start v Grand Prix konečně proměnil v triumf. Pro sebe první, pro rodnou Británii už s číslem 309.

K hvězdě patří i nějaké ty kontroverze. Čerstvý vítěz se o ni postaral chválou na adresu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Je to můj talisman pro štěstí. Je to výjimečná osobnost a mám uznání pro to, co zatím udělal," prohlásil jezdec po závodě.

Pro premiérový triumf si Norris dojel ve velkém stylu. Pod tlakem udržel nervy a vyhrál s jasným náskokem před suverénem aktuální F1 Maxem Verstappenem v Red Bullu.

Budoucí jezdec McLarenu vynikal odmalička vůlí a touhou uspět. Cesta rodáka z Bristolu, kde se 13. listopadu 1999 narodil podnikateli Adamu Norrisovi a belgické matce Cisce, začala úspěchy v motokárách.

Přestože opustil školu bez maturity, přirozený talent a odhodlání ho dovedly až na vrchol pyramidy motoristického sportu.

Talent kartingového mistra světa ze sezony 2014 neunikl velkému šéfovi McLarenu Zaku Brownovi a z Norrise se o pouhých pět let později stal nejmladší Brit ve formuli 1.

Vedle závodních úspěchů budí pozornost i mladíkův osobní život. Vztah s půvabnou portugalskou modelkou Margaridou Corceirovou je od začátku v hledáčku médií. I to je další kamínek do mozaiky výrazné osobnosti v pop kultuře.

Lando Norris a Margarida Corceirová v hledišti tenisového turnaje ATP v Monte Carlu:

Závodníkův vliv sahá daleko za hranice formule 1. Neustále roste jeho počet sponzorských smluv s luxusními značkami.

Norrisova přítomnost na sociálních sítích, kde spolupracuje se slavnými youtubery a fanouškům neustále nabízí nějaké fotografie, upevnila jeho status významného influencera.

Poté, co se stal jedenadvacátým Britem, který dokázal vyhrát závod formule 1, má Norris šanci v žebříčku popularity postoupit ještě výš.

Díky nakažlivé energii, charismatické osobnosti a nepopiratelnému talentu ztělesňuje hvězdu, která uchvacuje publikum po celém světě. A přesně takové idoly, kteří inspirují novou generaci fanoušků, formule 1 potřebuje.

Stačí si vzpomenout na dávného předchůdce Jamese Hunta, jehož aureola milovníka života i žen daleko přesáhla "bublinu" formule 1. Třeba Norris dosáhne jeho věhlasu.