Kvůli raketě chtěl fingovat zranění. Teď Macháč sní o tom, že vyzve v deblu Nadala

V úmorném vedru olympijské Paříže se rval v singlu i deblu, ale vyhrál jen ve druhém případě. Český tenista Tomáš Macháč v úterý nejprve nestačil na německou hvězdu Alexandera Zvereva, avšak chuť si spravil po boku Adama Pavláska, kde se dvojici vydařil velký obrat proti chilskému páru Nicolás Jarry a Alejandro Tabilo, což přineslo postup do čtvrtfinále.

Zatímco pondělní večer končil Macháč se slovy, že je jako Terminátor, který po dvou odehraných zápasech necítí bolest, v úterý začínal jako miláček publika.

Na centrálním kurtu totiž plnil roli outsidera proti světové čtyřce, která se navíc co chvíli zapletla do debat s rozhodčí o sporný aut. Dvakrát si tak německý tenista dokonce vyslechl bučení.

To český rival, i když v zápase prohrával, sklízel potlesk za některé vydařené údery. Jako když Zvereva prohodil po čáře tak, že si rychle přehodil raketu z pravé do levé ruky.

Přesto berounský rodák nakonec smutnil. "Mrzí mě, že jsem nevyužil šance, co jsem měl ve druhém setu, abych se podíval do třetího. Tam bych mohl dostat 1:6, ale taky vyhrát 6:3," tuší Macháč.

Jednu kontroverzní situaci s rozhodčí ale také řešil. Na konci prvního setu si nechal přeplést raketu, ale ještě po třech odehraných gemech sady druhé na ni čekal.

"Měl jsem ji vypletenou tak, jak jsem si myslel, že to bude OK. Ale udělalo se takové vedro, že mi výplet změkl. První set se mi s tím nehrálo dobře. Potřeboval jsem rychle přeplést na tvrdší výplet. Celkem jim to trvalo. Normálně to zabere tak deset, patnáct minut, teď to byla snad půlhodina," stěžoval si.

Při každé příležitosti se ptal rozhodčí, kdy už to bude, ale sudí se tvářila, že neví, jak dlouho to může trvat.

"Když rozhodčí neví, tak se snaží nějakým způsobem lhát. Bylo to nepříjemné, musel jsem hrát s raketou, se kterou jsem nechtěl. Dokonce jsem přemýšlel, že bych si vzal medical time out, že mě bolí koleno, abych to zdržel," prozradil Macháč.

I když pak nový výplet dostal, stejně mu to nepomohlo a za hodinu a 36 minut se s výsledkem 3:6 a 5:7 sbalil, vykročil do útrob areálu Rolanda Garrose a připojil se k parťákovi Pavláskovi, aby o pár hodin později mohl nastoupit do čtyřhry.

"V tomhle počasí to bylo dost náročné. Normálně to zvládám během turnajů celkem fajn. Ale bylo vedro. Každopádně jsme všechno udělali dobře. Dobře jsem pil, dávali jsme si veškeré suplementy, které jsem mohl. Cítím se dobře na to, že jsem celý den trávil na kurtech," přiznal.

Ve strhující atmosféře tribun zaplněných chilskými fanoušky prohráli první set. V tom druhém otočili dramatický tie-break a rozhodující supertie-break už ovládli.

"Ale říkali jsme, že se musíme pořád soustředit na každý balon, nic není ztracené. Tenis se hraje do posledního míče, navíc proti singlistům. A když podává Tomáš v tie-breaku, jsou to zaručené dva body," chválil Pavlásek parťáka.

Jejich postup znamená, že jsou dvě výhry od zisku medailí. Pokud zvládnou výzvu v podobě turnajových dvojek Kevina Krawietze a Tima Pütze z Německa, existuje možnost na třaskavé semifinále proti španělským megastars Carlosi Alcarazovi a Rafaelu Nadalovi.

"Bylo by to něco výjimečného. Už spolu dál hrát nebudou, je to jejich první a poslední turnaj. Zahrát si s nimi o nějakou medaili by bylo fajn. Máme ale strašně těžké soupeře," je zatím pokorný Macháč.

Toho čeká ve středu i další díl smíšené čtyřhry s Kateřinou Siniakovou. Že by mu došly síly kvůli náročnému programu, se ale nebojí.

"Tím, že hraju singl i debl, se mi zvedá fyzický fond. Hraju, odpoledne chvíli odpočívám, pak zas stojím na kurtu. Takový zápřah mi pomáhá. Jsem přece Terminátor," culí se Macháč.