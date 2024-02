Odloženo. Čtvrtfinále poháru mezi Plzní a Jabloncem překazila hustá mlha

Dnešní čtvrtfinále domácího poháru MOL Cup mezi fotbalisty Jablonce a Plzně bylo kvůli husté mlze odloženo. Hlavní rozhodčí Dalibor Černý krátce před výkopem rozhodl, že podmínky by byly neregulérní.

O náhradním termínu rozhodne řídící orgán soutěže později. Oba kluby o tom informovaly na sociální síti X.

Jablonec trápila mlha většinu dne. Okolo čtvrté hodiny Střelnici zahalila ještě více a situace se nakonec nezlepšila ani s blížícím se výkopem. Sudí Černý proto musel duel zhruba 10 minut před začátkem odložit.

"Na hřiště se snesla hustá mlha, nejde vidět na větší vzdálenost. Také není předpoklad, že by mlha ustoupila a posunuli jsme třeba začátek utkání," řekl televizní stanici ČT sport Černý.

"Přibližně hodinu před utkáním to vypadalo, že by možná mlha mohla ustoupit, trochu se zvýšila viditelnost. Ale pak jsme šli dvakrát na hrací plochu viditelnost zkontrolovat a nešlo vidět z jedné branky na druhou. Brankář by neměl přehled o dění na hrací ploše. Také asistenti by měli sníženou viditelnost na druhou stranu hrací plochy při rozhodování o ofsajdovém postavení. Z toho důvodu by byly podmínky neregulérní," dodal Černý.

Ze čtvrtfinálového programu zatím bylo odehráno jen nedělní utkání, v němž Opava v souboji druholigových celků porazila Duklu Praha 2:0. Ve středu jsou na programu zápasy Zlína s Libercem a pražské derby mezi Slavií a Spartou.