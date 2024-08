Chaos před olympijským hokejem. Kvalifikace nerozhodne, změny mohou potkat i Čechy

Hlavní tahák příští zimní olympiády v Itálii, hokejový turnaj mužů s hvězdami zámořské NHL, čeká na konečnou podobu. Ve čtvrtek startuje závěrečné kolo kvalifikace. Ani po něm ale - na rozdíl od dřívějška - nebude jasno.

Čeští hokejisté mají místo na olympijských hrách jisté. Jsou ve skupině B s Finskem, Německem a nejhůře postaveným kvalifikantem.

Alespoň zatím. Vše ještě může být úplně jinak.

Důvodem je Rusko. Hokejová federace IIHF ho po ruské invazi na Ukrajinu vyřadila ze všech svých soutěží, oficiálně z bezpečnostních důvodů. Letos v únoru rozhodla o prodloužení suspendace o příští sezonu. Válka stále trvá.

Mezi účastníky olympijského turnaje však sborná figuruje.

Hry v Itálii se totiž konají až v přespříštím ročníku, o němž se ještě nerozhodlo, a Rusko na ně automaticky proniklo jako jedna z nejlepších zemí podle světového žebříčku, nutno dodat, že poslední dobou značně kritizovaného.

Vedle top osmi reprezentací včetně Česka dostali vstupenku předem také domácí Italové, kteří přitom dvakrát v řadě nedokázali postoupit do elitní skupiny mistrovství světa.

A jelikož olympijský turnaj mužů nabízí jen 12 míst, o čtyři méně než světový šampionát, zbývají poslední tři.

Mezi 29. srpnem a 1. zářím se o ně ve finálním kole kvalifikace, v pořadí čtvrtém, utká tucet týmů rozdělených do tří skupin.

Těžkou cestou musejí jít Slováci nebo bronzoví medailisté z předposledního MS Lotyši. Šanci překvapit mají Ukrajinci, Britové či Japonci.

Z formátu vyplývá, že postoupí jen vítězové skupin. Stejně jako na předchozích olympiádách.

Co když ale ze seznamu účastníků vypadne Rusko?

Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že Rusové stejně jako Bělorusové mohou na hrách v Itálii soutěžit v individuálních kategoriích pod statusem neutrálních sportovců. Kolektivní sporty nezmínila.

Ale i kdyby ano, konečný verdikt je stejně na IIHF. Podle šéfa federace Luca Tardifa přijde nejpozději v březnu příštího roku.

Pokud sborná o hry přijde, což odborná hokejová veřejnost v Rusku vidí jako pravděpodobnější scénář, uvolněné místo zaplní buď čtvrtý nejlepší tým z nadcházející kvalifikace, nebo rozhodne žebříček.

"O tom, jak by to bylo, se ještě nerozhodlo. Pravděpodobně by ale šlo o první tým pod čarou z kvalifikace," řekl deníku Iltalehti šéf finského hokeje a člen Rady IIHF Heikki Hietanen.

Ať už se ale přibere kdokoliv, bude to zřejmě mít za následek škatulata s rozložením olympijských skupin.

Kdyby totiž Rusy ve skupině C nahradil například Kazachstán, Spojené státy s hvězdami NHL by hrály proti němu a dalším dvěma kvalifikantům, zatímco v nabitém "áčku" by spolu vedle Itálie zápolili Kanaďané, Švédové a Švýcaři.

Hietanen uznal, že skupiny by měly být rozdělené férově.

Pokud tedy odpadnou Rusové, Česko možná narazí na jiné soupeře než Finsko, Německo a třetí tým z kvalifikace.

Finále hokejové kvalifikace mužů na ZOH 2026 Skupina D v Bratislavě: Slovensko, Kazachstán, Rakousko, Maďarsko Skupina E v Rize: Lotyšsko, Francie, Slovinsko, Ukrajina Skupina F v Aalborgu: Dánsko, Norsko, Velká Británie, Japonsko

