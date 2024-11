Drama v Rijádu: Krejčíková ničí hvězdný večírek, Šwiateková v nefér nevýhodě

Podle veškerých prognóz měla Barbora Krejčíková hrát na Turnaji mistryň v Rijádu vedlejší, podružnou roli. Omyl. Nejprve sebrala set světové dvojce Ize Šwiatekové, následně vyřadila z turnaje světovou šestku Jessicu Pegulaovou. V Oranžové skupině významně zamíchala kartami. Drama vyvrcholí dnes, kdy se česká tenistka postaví rozjeté světové trojce Coco Gauffové.

Dvacetiletá Američanka v Rijádu předvádí skvělé výkony. Ve dvou setech si poradila s krajankou Pegulaovou i se Šwiatekovou. Polskou superstar porazila teprve podruhé ve třináctém vzájemném utkání.

Gauffová má už před duelem s Krejčíkovou jistý postup do semifinále, jenže odpočívat a nehrát naplno si rozhodně dovolit nemůže.

Extra motivace je jednoznačná a pochopitelná: vyhrát skupinu a vyhnout se světové jedničce, největší favoritce turnaje Aryně Sabalenkové.

Ve hře o druhé postupové místo zůstávají Češka s Polkou a situaci má ve svých rukách Krejčíková, která tak může "pokazit hvězdný večírek", jak v nadsázce zaznělo v přenosu ženské tenisové asociace WTA.

Osmadvacetiletá tenistka z Ivančic totiž postoupila mezi osm vyvolených až z pozice 13. hráčky světa.

Pomohlo jí nové pravidlo, které umožňuje účast grandslamovým šampionkám. A jak známo, Krejčíková šokovala triumfem na Wimbledonu.

Zapeklitou situaci ještě zvýrazňuje odstoupení vyčerpané Pegulaové, kterou v závěrečném utkání proti Šwiatekové zastoupí náhradnice, v dobré formě hrající a ještě k tomu čerstvá Ruska Darja Kasatkinová.

Což mnozí fanoušci pětinásobné grandslamové šampionky považují za nespravedlivý zásah do turnaje.

Projděte si situaci jednotlivých hráček a scénáře, které ve čtvrtek potřebují k úspěchu.

Coco Gauffová

Šampionka loňského US Open je jistou semifinalistkou. Jakákoli výhra nad Krejčíkovou jí zajistí vítězství ve skupině a tedy souboj o finále s Číňankou Čeng Čchin-wen, druhou z Purpurové skupiny.

Gauffová bude první, i když prohraje s Krejčíkovou ve třech setech, pokud zároveň Šwiateková vyhraje svůj poslední zápas.

Za této konstelace budou všechny tři hráčky na bilanci dvou vítězství a jedné porážky, Američanka ale bude mít nejlepší poměr vyhraných setů, to už je jasné.

Iga Šwiateková

Polská tenistka potřebuje k postupu do semifinále pomoc. Musí porazit Kasatkinovou a doufat, že Gauffová přehraje Krejčíkovou.

Pokud se splní obě premisy, postoupí Šwiateková ze druhého místa a vyzve v semifinále Sabalenkovou.

Polka už nemůže postoupit, pokud Krejčíková svůj zápas vyhraje, při rovnosti bodů třech tenistek bude její rozdíl setů nejhorší.

Barbora Krejčíková

České tenistce zásadně pomáhá set získaný v duelu se Šwiatekovou, i když v něm nakonec neudržela nadějné vedení 6:4, 3:0. Pokud porazí Gauffovou, eliminuje z turnaje právě polskou tenistku, které nebude stačit ani závěrečné vítězství.

Krejčíková dokonce může vyhrát skupinu a vyhnout se Sabalenkové. Stane se tak, když Gauffovou porazí ve dvou setech, nebo pokud vyhraje ve třech setech a Šwiateková prohraje s Kasatkinovou.

Dvojnásobná grandslamová vítězka může projít do play off, i když prohraje. Postačit by k tomu měla jakákoli porážka Šwiatekové. Z mlhavých propozic WTA totiž vyplývá, že by Kasatkinová měla "zdědit" předchozí výsledky Pegulaové, v minitabulce třech tenistek pak bude mít Krejčíková nejlepší skóre setů.

Utkání mezi Barborou Krejčíkovou a Coco Gauffovou můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Canal+ Sport 2, deník Aktuálně.cz jej nabídne v podrobné online reportáži.