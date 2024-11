Siniaková je naše, zní z USA. Na Turnaji mistryň vládne “ultra agresivní” dvojka

Jsou až poslední, osmé nasazené. Po dvou odehraných zápasech na Turnaji mistryň se ale Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou zařadily mezi největší favoritky. Česko-americký pár zaujal v Rijádu nesmírně agresivním tenisem, kombinovaným s uvolněným přístupem plným úsměvů a vzájemné podpory.

Pondělní představení Siniakové s Townsendovou se naprosto vymykalo tomu, co zatím bylo na prestižním WTA Finals k vidění. Češka s Američankou dominantním výkonem zdrtily zkušenou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová 6:2, 6:2.

Na extrémně rychlém povrchu se prosazovaly nemilosrdnými voleji a prohozy, přičemž oproti úvodnímu duelu, v němž utekly soupeřkám z mečbolu v dramatickém super-tiebreaku, svou hru výrazně pozvedla zejména osmadvacetiletá rodačka z Chicaga.

Townsendová byla nejlepší hráčkou na kurtu, soupeřky přiváděla na pokraj zoufalství svým leváckým servisem i nekompromisním důrazem na síti.

"Siniaková a Townsendová, které spolu hrají teprve osmý turnaj, předvedly ultra agresivní strategii, která jim umožnila po celou dobu dominovat," napsal oficiální web WTA do reportáže.

"Chtěly jsme být agresivní a hrát co nejvíc volejů. Bylo to úžasné," potvrdila Siniaková.

"Myslím, že jsme se výborně držely našeho herního plánu. V prvním zápase se nám podařilo setřást nervozitu. Teď jsme si věřily a bylo to vidět, tohle byl skvělý tenis," dodala Američanka.

Po zápase přímo na kurtu vyprávěla o tom, jak velkou oporou je jí česká tenistka. "Cítíme se spolu velmi pohodlně, podporujeme se, pozvedáme jedna druhou. Když to jedna kazí, dokážeme si udržet pohodu a dobrou energii," uvedla.

Pár má hodně fanoušků ve Spojených státech. Samozřejmě nejen kvůli Townsendové.

Místní tenisoví fanoušci už berou českou tenistku takřka za svou, letos se totiž slavně spárovala nejprve s Coco Gauffovou a vyhrála s ní Roland Garros. Po boku Townsendové pak ovládla Wimbledon.

Oběma americkým tenistkám pomohla k jejich premiérovému deblovému grandslamovému titulu, sama jich vyhrála už devět, ty předchozí po boku krajanky Barbory Krejčíkové.

Během následného US Open, kde došly do semifinále, se oficiální stránky turnaje s nadsázkou zamýšlely nad tím, zda by nebylo možné Siniakovou "adoptovat", tedy uvažovat o tom, aby se stala Američankou.

V textu s titulkem "Siniaková, Češka s americkým fanklubem" autor napsal:

"Siniaková se nejspíš nevydá cestou amerického občanství jako členové Síně slávy Martina Navrátilová a Ivan Lendl před ní, i tak se ale bezesporu dostala do srdcí amerických tenisových fanoušků."

Siniaková tehdy v newyorském Flushing Meadows nadšeně popisovala, jak jí nabíjela "domácí" atmosféra, dokonce i na menším kurtu číslo 10, který byl na jejich zápas "nabitý k prasknutí".

V New Yorku to na titul nakonec nevyšlo, v Rijádu ale udělaly v prvních duelech velký dojem. O žádném jiném páru se teď v souvislosti s triumfem na Turnaji mistryň nemluví tak hlasitě jako o tom česko-americkém.

Do semifinále mají blízko, základní skupinu zakončí ve středu duelem proti tchajwansko-belgickému páru Sie Šu-wej, Elise Mertensová. K postupu jim může stačit vyhrát alespoň set, případně věřit, že Kičenoková s Ostapenkovou získají dříve sadu proti Melicharové s Perezovou.