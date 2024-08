Krejčíková dostala hvězdnou pozvánku do mixu. Pak přišla i žádost o ruku

Měla pořád velkou šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň ve čtyřhře, ale rozhodla se šetřit síly. Česká tenistka Barbora Krejčíková cítí, že po zisku druhého grandslamu v kariéře už neregeneruje jako dřív, a na US Open se bude soustředit hlavně na singl. I když si zahraje i smíšenou čtyřhru, do níž přijala hvězdou pozvánku.

První grandslam ovládla rodačka z Ivančic před třemi lety, od té doby poznala, že hrát na nejvyšší úrovni dvouhru i čtyřhru je čím dál těžší.

I proto se po titulu z letošního Wimbledonu rozhodla na US Open nenastoupit do deblu po boku Němky Laury Siegemundové, i když měly velkou šanci se ještě kvalifikovat na Turnaj mistryň pro nejlepších osm párů sezony.

"Potřebuju si více odpočinout. Teď toho bylo fakt hodně, takže jsem se to snažila osekat, co nejvíc to šlo. Cítím, že potřebuju lépe zregenerovat, abych se udržela zdravá," uvedla Krejčíková po pondělním postupu do druhého kola dvouhry amerického grandslamu.

Po olympijských hrách, kde skončila v obou soutěžích ve čtvrtfinále, potřebovala vydechnout po mentální stránce. Zdravotně se dát do pořádku úplně nestihla.

"Mám nějaké bolístky. Tři týdny je málo na to něco vyřešit. Spíš jsem si ale řekla, že na tomto turnaji se zkusím soustředit jen na singla a uvidím, jak to funguje, protože to je poprvé, co nehraju debla," vysvětlila.

Není sama, kdo musí náročný program řešit a u koho má minimum odpočinku dopady na zdraví. Už v prvním kole US Open byly k vidění skreče. Zápas nedohrála Řekyně Maria Sakkariová, ošetřovat se nechala i Ukrajinka Elina Svitolinová.

"Slyšíte to ze všech možných stran. Já už se vloni ptala našeho vedení, že si myslím, že to bude po mentální stránce náročné, že to bude těžší i po fyzické stránce a přijde hodně zranění. Oni mi tvrdili, že ne, že to bude v pohodě a bude víc času mezi zápasy. Ale mluví o tom i ostatní, a kdyby jim to nevadilo, tak by o tom asi nemluvili," uvedla Češka.

Jednu soutěž čtyřhry navíc si ale přece jen dopřeje, i když tu méně náročnou, smíšenou. Dostala totiž nabídku od čerstvého olympijského vítěze a skvělého deblisty Matthewa Ebdena a neodmítla. Společně budou plnit roli čtvrtého nejvýše nasazeného z celkových 32 párů.

Sama se snaží v New Yorku co nejvíc času relaxovat a držet se zvyků, které jí pomáhaly při vítězném tažení letošním Wimbledonem. Třeba jako skládání stavebnic Lego ve volných chvílích. "Tentokrát chci postavit Sochu Svobody," prozradila.

A také se pustila do oblíbené činnosti na sociální síti X, kde už v neděli vyzvala fanoušky, ať se její zeptají, na co budou chtít, a ona odpoví.

"Začala jsem s tím v Londýně, když byly přestávky kvůli dešti, a moc mě to baví. Nejsem zase takový extrovert a přijde mi, že tohle je dobrý způsob, jak umožnit fanouškům, aby se o mně dozvěděli něco víc," dodala.

Ti ji okamžitě zasypali salvou otázek. Musela odpovídat, proč má Česko tolik dobrých tenistek, a došlo i na žádost o ruku. "Nejdřív chci ale vidět prsten," zněla vtipná odpověď Krejčíkové.

Česká jednička zdolala v prvním kole singlu Španělku Marinu Bassolsovou ve dvou setech, v dalším kole narazí na 122. hráčku světa Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou.