Krejčí slaví. Atlantě pomohl k další výhře a už má jisté předkolo play off

Vít Krejčí pomohl basketbalistům Atlanty v NBA porazit 121:114 Detroit, čímž si zajistili postup do předkola play off. Český reprezentant odehrál 19 minut a na vítězství Hawks se podílel čtyřmi body a jednou asistencí.

Krejčí vstřelil po dvou bodech v každé půli.

Tahounem Atlanty, která vedla až o 22 bodů, byl však Jalen Johnson. Při návratu po zranění nasbíral 28 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí a zaznamenal první triple double v kariéře.

Atlanta si výhrou zajistila účast v předkole play-off. "Vždycky je dobré zahrát si vyřazovací boje," pochvaloval si trenér Quin Snyder.

"Ať už budeme devátí, nebo desátí, je to jedno. Doufám, že se stále budeme zlepšovat. A až na to přijde, tak i postoupíme," doplnil.

Hlavní hvězdou zápasu byl na straně poražených pětadvacetiletý Malachi Flynn, který jako náhradník nastřílel 50 bodů a svůj dosavadní rekord překonal o 23 bodů.

"Teď je to pro mě těžké, protože ve výsledku chcete vždycky vyhrát," svěřoval se Flynn. "Ale ano, je to příjemné a ještě to tak bude několik následujících dní," přidal rozehrávač, jehož tým prohrál desáté z posledních jedenácti utkání a v tabulce Východní konference je poslední.

Jistotu nejlepšího týmu soutěže po základní části má Boston, který porazil Oklahoma City 135:100 a upravil si bilanci na 60-16. Celtics po třetí části duelu vedli pouze o deset bodů, tu závěrečnou ale ovládli 42:17.

Do předkola se chystají také Lakers, kteří ale stále neztratili šanci na účast přímo v play off. Na výhře 125:120 nad Washingtonem se 35 body a 18 doskoky podílel Anthony Davis, LeBron James přidal 25 bodů a devět asistencí. Lakers uspěli i přesto, že poslední čtvrtinu ztratili 24:34.

Ve skvělé formě pokračuje Devin Booker, který 40 body pomohl Phoenixu k jasné výhře 122:101 proti Clevelandu. S 32 body mu sekundoval Kevin Durant. Milwaukee podlehlo Memphisu 101:111, když s 35 body zazářil Jaren Jackson. Na druhé straně zaznamenal 25 bodů a 10 doskoků Brook Lopez.

Výsledky NBA:

Atlanta - Detroit 121:113 (za domácí Krejčí 4 body, 1 asistence), Boston - Oklahoma City 135:100, Brooklyn - Indiana 115:111, Charlotte - Portland 86:89, Milwaukee - Memphis 101:111, Minnesota - Toronto 133:85, New Orleans - Orlando 108:117, Phoenix - Cleveland 122:101, Washington - LA Lakers 120:125.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Boston 76 60 16 78,9 2. New York 75 44 31 58,7 3. Philadelphia 76 41 35 53,9 4. Brooklyn 77 30 47 39,0 5. Toronto 76 23 53 30,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 76 47 29 61,8 2. Cleveland 77 46 31 59,7 3. Indiana 77 43 34 55,8 4. Chicago 76 36 40 47,4 5. Detroit 76 13 63 17,1

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 76 45 31 59,2 2. Miami 75 42 33 56,0 3. Atlanta 76 36 40 47,4 4. Charlotte 76 18 58 23,7 5. Washington 77 15 62 19,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 75 45 30 60,0 2. New Orleans 76 45 31 59,2 3. Houston 75 38 37 50,7 4. Memphis 76 26 50 34,2 5. San Antonio 76 18 58 23,7

Severozápadní divize:

1. x-Denver 76 53 23 69,7 2. x-Minnesota 76 53 23 69,7 3. x-Oklahoma City 76 52 24 68,4 4. Utah 76 29 47 38,2 5. Portland 76 20 56 26,3

Pacifická divize:

1. LA Clippers 75 47 28 62,7 2. Phoenix 76 45 31 59,2 3. Sacramento 75 44 31 58,7 4. LA Lakers 77 44 33 57,1 5. Golden State 75 41 34 54,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.